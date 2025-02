Gobierno asegura que fin de estado de excepción en el sur se definirá por indicadores

El ministro (s) de Defensa, Ricardo Montero, y los delegados presidenciales de La Araucanía y del Biobío, Eduardo Abdala y Eduardo Pacheco, participaron con representantes del Ministerio Público, las policías y las jefaturas de la Defensa Nacional de ambas regiones, en una “Reunión Interagencial” para analizar la situación de seguridad en la Macrozona Sur.

Tras el encuentro, que se realizó en dependencias de la Delegación Presidencial de La Araucanía la mañana de este jueves, el ministro Montero abordó las cifras que apuntan a una reducción de hechos de violencia y se refirió al Estado de excepción constitucional de Emergencia que rige en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

“Hay avances concretos”

“A nivel de cifras, sin lugar a duda, hay avances concretos. Si uno compara el año 2023 con el año 2024, los actos de violencia se han reducido a la mitad, han bajado un 47%. Si uno compara los últimos cuatro años, en la administración del Presidente Gabriel Boric, esa reducción está en torno al 70%. Podemos medirlos con cifras de Carabineros, de la PDI, de las fiscalías o de la JEDENA, pero todas las cifras son consistentes a la baja”, resaltó Montero.

En esa línea, aseguró que “todos los que busquen soluciones simplistas, mágicas, de un momento para otro, tienen un diagnóstico que o está errado o al menos es incompleto”.

“Esto es parte de un trabajo coordinado. Hay un contexto de seguridad que ha mejorado gracias a la presencia de las Fuerzas Armadas. Eso ha permitido que las policías realicen un mejor trabajo particularmente investigativo. Ese trabajo investigativo le ha entregado mejores herramientas a las fiscalías. Y esas presentaciones de las fiscalías se han traducido en tribunales, en condenas específicas y concretas, varias de ellas de varias décadas”, expuso.

Asimismo, la autoridad manifestó que la estrategia de intervención en la zona ha permitido obtener resultados e ir evaluando de forma regular para rectificar cosas que se pueden mejorar.

¿Se va a mantener el estado de excepción?

“Mientras sigan habiendo actos que atenten de forma violenta contra la población, vamos a seguir ahí y vamos a utilizar todas las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho por todo el tiempo que sea necesario”, acotó el ministro (s).

Ante ese planteamiento, se le consultó a Montero si la administración de Gabriel Boric pretende mantener hasta el fin de su mandato, en marzo del año próximo, la medida que viene siendo prorrogada con la venia del Congreso desde el 16 de mayo de 2022.

“El gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga el Estado de Derecho, y vamos a estar evaluando permanentemente cuáles son las salidas posibles y cuáles son los tiempos. ¿Cuál es la convicción de nuestro gobierno? Nosotros queremos volver a la normalidad constitucional ¿Cuándo? Cuando indicadores que tenemos nosotros de medición así lo indiquen. Pero el objetivo final deseado es no mantener permanentemente esto, sino que llegar a un momento en que podamos volver a la normalidad constitucional. Pero acá no lo vamos a hacer sin ningún tipo de presión, los plazos no se van a venir encima. Acá lo que van a hablar son los indicadores”, recalcó.

La autoridad de Defensa explicó que mantienen una serie de criterios de evaluación con las policías y las Fuerzas Armadas con indicadores y objetivos que se van revisando permanentemente.

“Pero insisto, acá van a estar las Fuerzas Armadas el tiempo que sea necesario teniendo el norte claro”, dijo.

Montero advirtió que hay que ser realistas y reconoció que “no va a pasar que no hayan hechos de violencia”.

“¿Qué es lo que queremos? Que esto se controle, queremos principalmente condenar a los responsables. Y creo que eso hemos sido bien eficientes y eficaces en materia de persecución penal. Los últimos tres, cuatro años el aparato del Estado ha logrado condenas muy importantes. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir analizando y cuando corresponda vamos a tomar las medidas que sean necesarias”, señaló.