Gobierno justifica adelanto de vacaciones escolares: “No basta con las medidas puestas en el sistema sanitario”

En una conferencia de prensa conjunta, los ministros Marco Antonio Ávila (Educación) y María Begoña Yarza (Salud), justificaron e hicieron oficial el cambio en el calendario de las vacaciones escolares de invierno, que implica extender a 25 días y adelantar -del 8 de julio al 29 de junio- el receso invernal, como había adelantado La Tercera.

La presentación la comenzó la máxima autoridad sanitaria del país, quien contextualizó el anuncio con las cifras de ocupación de camas UCI y UTI pediátricas. “Queremos adelantar con ustedes las diferentes medidas, con el apoyo del Comité de Respuesta Pandémica y en especial el equipo de expertos”, comenzó diciendo la ministra Yarza.

Luego de haber entregado detalles que apuntan a los tipos de virus que están circulando en el país (sincicial, influenzas A y B, parainfluezna y adenovirus, entre otros) y porcentajes de ocupación de camas pediátricas (el 87% de las 599 que hay en el país están ocupadas), la secretaria de Estado aseguró que lo que están haciendo como cartera no es suficiente.

“No basta con las medidas puesta en el sistema sanitario, no basta con la transformación de camas adultas a pediátricas, no basta con el traslado de pacientes. Tenemos que seguir cuidándonos y también a los pequeños, pero también tenemos que tomar medidas intersectoriales. Para cuidar a la ciudadanía y en particular a los niños, como gobierno tenemos que trabajar en conjunto con otras carteras para coordinarlo”, aseguró. Y cerró: “Las decisiones compartidas para cuidar a la población son las mejores decisiones”.

Luego fue el turno del ministro Ávila, quien expuso que atendiendo a la realidad señalada por su par de Salud, “como gobierno hemos decidido modificar el calendario de vacaciones de invierno en los establecimientos educacionales, adelantándolas y sumando una semana para reducir el contacto entre estudiantes y disminuir la circulación de los virus”.

Así, detalló que la medida es “obligatoria para todos los establecimientos tanto públicos como privados y los únicos eximidos son aquellos organizados en trimestres”. Además, entregó información sobre los establecimientos de educación parvularia: “En el caso de los centros Integra, Junji y Vía Transferencia de Fondos (VTF), las vacaciones serán también entre el 30 de junio y el 25 de julio”.

Al ministro se le preguntó si es que esta medida haría que el cierre del año escolar sufriera modificaciones, en el entendido de recuperar esta semana a fin de año, algo que descartó.

Vida familiar

Asimismo, expuso que al aumentar y adelantar en poco más de una semana la salida a vacaciones, como gobierno “entendemos que eso requiere de un periodo de organización. Creemos que lo más importante es la presencialidad y por eso es que este receso nos va a permitir retomar con fuerza la presencialidad a partir del 25 de julio. No está considerada la posibilidad de trabajar de manera híbrida”.

El secretario de Estado les pidió comprensión a las familias por esta cambio en las fechas de las vacaciones y el impacto en la organización de a vida familiar, “pero es fundamental que podaos hacer este cambio urgente para que realmente logremos coratar la circulación de los virus, especial en la población más vulnerable, en niños pequeños, menores de cuatro años”.