Guevara asegura que se han completado más de 200 sumarios sanitarios en la Región Metropolitana: “La gran mayoría ha terminado con multas de mínimo $2,5 millones”

Fiestas clandestinas, personas confirmadas con Covid-19 infringiendo la cuarentena y viajes en helicópteros burlando el cordón sanitario implementado durante los días festivos de Semana Santa, son situaciones que se han registrado en medio de la pandemia y que han derivado en el inicio de diversos sumarios sanitarios.

Según detalló este miércoles el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, el proceso dura alrededor de 3 semanas y, a la fecha, ya hay “más de 200 sumarios terminados. 20 sobreseídos, es decir, personas que se demostró que eran inocentes. La gran mayoría ha terminado con multas de mínimo $2,5 millones".

Específicamente, sostuvo en conversación con Radio Imagina, se trataría de 223 de estos procedimientos que ya han sido completados en la región y, además, “tenemos cientos de sumarios que se están trabajando y que van a terminar en los próximos días”.

Cuarentena total en la Región Metropolitana

Tras el aumento de los contagios de Covid-19 enfocado principalmente en la capital, según se ha evidenciado en los informes diarios del Ministerio de Salud, se ha vuelto a instalar en el debate la idea de implementar una cuarentena obligatoria en toda la región: “Mi impresión es que estamos lejos de eso”, dijo Guevara.

Añadiendo que "todo el mundo rural de la Región Metropolitana -salvo algunos brotes en San José de Maipo y Paine- no tiene una pandemia desatada, por lo tanto, no me parece razonable pensar en una medida tan invasiva. La cuarentena es una medida sumamente dura”.

En ese sentido, Guevara aseveró que sólo en el caso de que “exista un alza importante en la comuna no veo razonable que se aplique una medida tan dura en comunas que hoy no tienen contagios".