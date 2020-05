Sumario establece multa de $15 millones a empresario que transgredió cordón sanitario en helicóptero durante Semana Santa

Este lunes, la Intendencia y la Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmaron que uno de los sumarios sanitarios que se cursó a una persona que se trasladó de una región a otra en helicóptero, burlando el cordón sanitario implementado durante los días festivos de Semana Santa, estableció como sanción una multa de $15 millones (300 UTM).

Se trata del empresario Cristóbal Kauffman quien utilizó dicho medio de transporte para trasladarse desde Santiago hacia Cachagua, en la comuna de Zapallar, porque en el edificio donde reside había una persona contagiada con coronavirus. "Mantenerse mientras tienes un infectado en la casa es justo lo que hay que no hacer. Hay que arrancar a la segunda casa”, explicó en esa oportunidad en entrevista con La Tercera.

La seremi de Salud de la RM, Paula Labra, explicó que este lunes se le notificó la sanción por haber incumplido dos medidas dispuestas por la autoridad sanitaria: la cuarentena impuesta en su propia comuna y además la transgresión del cordón sanitario de la Región Metropolitana.

“Nadie está por sobre la ley. No importa en qué comuna viva o qué norma transgreda. Finalmente cualquier incumplimiento a las disposiciones sanitarias van a ser sancionadas”, explicó el intendente Felipe Guevara en el punto de prensa.

Guevara enfatizó que se trata de sumarios “ejemplificadores” que establecen multas que van desde los $2.500.000 -por no uso de mascarillas, no respetar el toque de queda o no cumplir la cuarentena en el domicilio- y que pueden bordear hasta los $15.000.000.

En esta línea agregó “este es un ejemplo de un sumario terminado y denunciado por nosotros (...) Aquí hay una constatación de que por motivo de esta pandemia nadie está por sobre la ley".