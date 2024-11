Habla taxista que trasladó a Monsalve y a su denunciante: “Me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla en ese momento”

El pasado 22 de septiembre, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y una subordinada compartieron en el restaurante peruano “Ají Seco Místico” -donde bebieron 8 pisco sour- para luego dirigirse al hotel donde la otrora autoridad se alojaba. A la mañana siguiente, la mujer se despertó sin recordar detalles de la noche anterior y con signos de haber sido violentada. Esto llevó a una denuncia por violación y abuso sexual contra Monsalve, que hoy lo mantiene en prisión preventiva a la espera del juicio.

Y en el esclarecimiento de cómo se sucedieron los hechos esa noche, resulta fundamental el testimonio del taxista que los trasladó a ambos hasta el Hotel Panamericano ubicado en calle Teatinos. El hombre, cuya declaración a la justicia ya había sido dada a conocer por La Tercera, reafirmó esta noche sus dichos en conversación con 24 Horas, donde tras reiterar que la mujer se encontraba en manifiesto estado de ebriedad -no así Monsalve-, afirmó estar arrepentido de no haber hecho más por ayudar a la víctima.

Tal como ya lo había señalado en su declaración, el transportista señaló que fue la mujer la que lo hizo parar frente al número 22 de calle San Francisco, en el centro de Santiago. “Cuando la chica me hace parar, le bajo la ventana y entra la cabeza y me quiere dar un beso en la boca”, asegura el taxista. “Me quiso dar un beso y entonces me dice ‘ayúdame, no me quiero ir con él’”, agrega.

En ese momento, afirma que “le dije que se subiera para que pudiera ayudarla y él se subió directamente atrás y a los segundos después ella se mete por la ventana para acá hacia el auto”. Y mientras sostiene que la denunciante “se notaba con un estado de alcohol en su cuerpo”, asegura que el exsubsecretario “no se veía tan ebrio”.

Reitera que la mujer vomitó en el auto, por lo que debieron realizar una primera parada. Luego se dirigieron al departamento de la denunciante, donde, según se aprecia en un video dado a conocer por Ciper Chile, la mujer se baja del auto con evidentes problemas para desplazarse. Mientras camina hacia el centro de la calle, sin parecer comprender el peligro que representaba el tránsito vehicular, Monsalve trota a su encuentro y la reconduce al vehículo.

Tal como señaló en su declaración, el taxista afirma que, pese a que la mujer le pidió ayuda en primera instancia, no hizo más por asistirla por cómo se dieron la cosas después. “El contexto fue diferente, entonces no podía meterme en algo si sabía que ya se conocían. Lo que traté de ver en el auto, cuando íbamos en el viaje, era ver si ellos se conocían o no. Y cuando ya empezaron a tratarse mejor, con cariño, yo dije ‘se conocen’. En el momento en que estaban acá arriba, ellos conversaban, las palabras exactamente no me acuerdo, pero ella si le dijo, en dos o tres ocasiones, mi amor. Y el también se lo respondió”.

Tras indicar que nunca se percató de que era Manuel Monsalve la persona a la que trasladó junto a la mujer, reiteró que “yo entendí que sí se conocían, y que tenía como algo, por eso es que no intervine nada más. Y tampoco vi un forcejeo ni nada por el estilo cuando ella se bajó, cuando estuvo afuera del hotel (Panamericano), porque estuvieron alrededor de cinco minutos afuera del hotel, cuando yo también estaba afuera esperando a ver qué pasaba, pero no había forcejeo ni nada, así que no podía hacer nada más yo ahí”.

Agrega que se enteró de que la persona a la que llevó era el exsubsecretario “cuando estaba en la PDI, estaba dando mi declaración, salió todo a la luz pública. Ahí me enteré recién que era don Manuel Monsalve”.

El taxista agrega que hoy, después de dos meses de los hechos denunciados, desearía haber hecho más en esa ocasión por ayudar a la mujer.

“Me da mucha pena no haber ayudado más a la chiquilla en ese momento. Me he cuestionado hartas cosas ahora (...) de no poder ayudar más en ese momento, si eso es lo que me da como lata”, sostiene.

Insiste en que “al momento pensé que era una pelea como de pareja, en ningún momento vi que la estaba forzando, ni nada por el estilo, si por eso es que no me metí más allá tampoco, no había como un forcejeo. Pero ahora, claramente, con las cosas que salen hoy en día puede ser que haya estado bien presionada mentalmente y yo no me di cuenta de eso, para haberla ayudado”.