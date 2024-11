Exclusivo suscriptor

“La chica me pidió ayuda y me dijo que no se quería ir con el sujeto con el que estaba”: taxista entregó testimonio clave en el caso Monsalve

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 4 minutos

Una de las piezas claves del expediente en el que se abordan los delitos sexuales que se le imputarán a Manuel Monsalve, dos violaciones una consumada y la otra tentada, es la declaración de uno de los principales testigos que vio las condiciones en que estaban la víctima y el imputado la noche del 22 de septiembre pasado. Si bien en un primer momento el destino del trayecto era el domicilio de la mujer, funcionaria de Gobierno, finalmente terminó llevando a ambos al hotel en que residía el subsecretario. En un inicio le pagó $ 20 mil y en el segundo viaje otros $ 20 mil pesos: en total, el acusado desembolsó $ 40 mil por esa carrera de tan sólo unas cuadras.