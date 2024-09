“Hay que manejarlo con mucha seriedad”: Cataldo aborda flanco abierto por $78 mil millones sin rendir en reparticiones del Mineduc

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la investigación de la Contraloría General de la República que detectó saldos sin rendir por parte de reparticiones del Ministerio de Educación (Mineduc), por un total que supera los $78 mil millones.

Según logró determinar el informe N°170 de la Contraloría -al que tuvo acceso La Tercera- entre 2007 y 2023 la Seremi evidencia un total de $ 2.888.393.255 sin rendir, es decir, que las entidades que recibieron esos recursos de parte de la cartera de Educación no han demostrado en qué se utilizaron esos montos y cómo se ocuparon esos traspasos. Se trata de convenios, principalmente, sobre programas de apoyo al deporte, interculturalidad bilingüe, Elige Vivir Sano, formación de adultos, sexualidad afectiva, transporte escolar rural, aulas conectadas, entre otros.

La Subsecretaría de Educación, por su parte, según el análisis realizado entre 2016 y 2023, suma $ 75.849.011.589 sin rendir. Hasta la fecha la repartición no cuenta con un respaldo que de cuenta y compruebe la forma en la que se invirtieron esos millonarios montos.

Ministro Nicolás Cataldo

Frente a esto, Cataldo fue cuidadoso en indicar el motivo del por qué no están las rendiciones, afirmando que “es muy fácil poner el manto de corrupción, y creo que eso hay que manejarlo con mucha seriedad”.

En ese sentido, el titular de Educación catalogó al sistema de rendiciones como “arcaico”, argumentando que “el problema viene cuando los recursos tienen que rendirse”.

“Hay saldos que han sido rendidos pero rechazados u observados, que por lo tanto, administrativamente, es imposible cerrarlos, porque hay una observación”, explicó, agregando que “cuando se rechaza el gasto se tiene que empezar de nuevo el proceso de ajuste”.

Sin embargo, Cataldo también señaló que “hay otros casos que las rendiciones no se han hecho”.

“Esto pasa en Til Til, que allí no la rendición no ha ocurrido porque, cuando llegó la nueva administración, no encontraron ningún antecedente para rendir”.

Cabe destacar que Contraloría abrió sumarios administrativos y remitió todos los antecedentes recabados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, en el caso de la existencia de algún delito.