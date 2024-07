¿Hay registros de WhatsApp? Las colaboraciones de Jean Pierre Matus con Luis Hermosilla antes de su llegada a la Suprema

“Han pasado tres meses y desde que yo les dije a los medios que no había WhatsApp, ¿han visto algún WhatsApp publicado?”.

De esta forma, el magistrado Jean Pierre Matus abordó el pasado 11 de julio ante los periodistas del Palacio de Tribunales la indagatoria que la Comisión de Ética de la Corte Suprema abrió para verificar o descartar los reportes del medio Ciper Chile, que daban cuenta de comunicación entre él y el abogado Luis Hermosilla.

Esa jornada, el juez solicitó que la instancia se declare incompetente de investigarlo y negó que haya solicitado al influyente abogado apoyo para llegar al máximo tribunal el 2021.

Jean Pierre Matus negó comunicación con Luis Hermosilla

“Lo cierto es que no hay WhatsApp mío, yo no he hecho ninguna gestión reprobable de nada, en ningún caso, y sobre todo: yo no era ministro de esta corte, no era funcionario judicial y, por lo tanto, esta corte no tiene ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial”, indicó.

Esto, en línea con declaraciones que hizo en marzo, cuando Ciper realizó la primera publicación a partir de información contenida en el teléfono móvil que se le incautó a Hermosilla.

“Yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con él chats por escrito”, afirmó Matus en entrevista con La Tercera.

Este fin de semana, en tanto, el medio publicó otro reportaje en el que se asegura que en el celular del penalista, indagado en un caso de presuntas coimas a funcionarios públicos a partir de un audio suyo con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, sí están respaldadas conversaciones que mantuvo con el juez.

El penalista, académico y exabogado integrante enfrentó una serie de cuestionamientos durante su proceso en el Senado para llegar a ser ministro de la máxima instancia de la judicatura. Las principales críticas de las fuerzas que hoy están en el oficialismo apuntaban a su paso por el Ejército, entre octubre de 2018 y diciembre de 2020, como abogado asesor del comandante en jefe de la rama castrense, general Ricardo Martínez.

La colaboración de Matus con el gobierno de Piñera

En abril de 2021, en la segunda administración de Sebastián Piñera, Matus quedó en la quina que elaboró el pleno de la Corte Suprema. Luego en agosto de ese año fue nominado por el Ejecutivo y en septiembre fue ratificado por 30 votos del Senado. Hermosilla, en tanto, figuraba como asesor del Ministerio del Interior. Según expone Ciper, en la comunicación de Hermosilla y Matus “se puede trazar la colaboración del ahora ministro de la Suprema con ese gobierno”.

De acuerdo al medio, bajo reserva, Jean Pierre Matus actuó para conseguir un informe en derecho del abogado alemán Kai Ambos utilizado en la defensa de Andrés Chadwick en la acusación constitucional en su contra en el Congreso. El 11 de diciembre el Senado aprobó los dos capítulos del libelo acusatorio, sancionando al exministro del Interior con podrá ejercer cargos públicos por cinco años.

“En los diálogos vía WhatsApp también quedó registrada una solicitud de Matus a Hermosilla: que su participación no trascendiera, ya que entonces era asesor contratado por el Ejército”, indica el reportaje.

Asimismo, la publicación da cuenta de emails que consignan la participación del ahora magistrado en un grupo de trabajo encargado de preparar modificaciones a la Ley Antiterrorista, en el que también figuraba Hermosilla.