Ministro Jean Pierre Matus pide que Comisión de Ética de la Suprema se declare incompetente de investigarlo

Este miércoles, La Tercera dio a conocer que la Comisión de Ética de la Corte Suprema decidió notificar a los ministros Ángela Vivanco, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y María Teresa Letelier, que se sigue una causa en su contra.

Esto, en medio de la polémica por presunto tráfico de influencias tras una serie de publicaciones de Ciper Chile a partir de las investigaciones al abogado Luis Hermosilla y al exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete.

Este jueves, uno de los magistrados notificados y en la antesala de una sesión de Pleno extraordinario, el ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema Jean Pierre Matus pidió que la Comisión de Ética del máximo tribunal se declare incompetente de investigarlo.

“La notificación dice, como apareció en los medios de prensa, que es por las conversaciones de WhatsApp, dice algo así. Bueno, resulta que la Comisión de Ética y este Pleno y todo el Poder Judicial tiene competencia para conocer la conducta ministerial de los ministros de esta Corte. Y esos WhatsApp, que son falsos, porque si ustedes leen, y yo les lo sugeriría, lean con detalle la noticia que aparece en Ciper. Y ustedes van a ver que no hay ni un WhatsApp mío, porque no hay”, señaló, reiterando el planteamiento que hizo hace unas semanas, descartando que haya solicitado a Luis Hermosilla apoyo para llegar a la Suprema en 2021.

“Lo cierto es que no hay WhatsApp mío, yo no he hecho ninguna gestión reprobable de nada, en ningún caso, y sobre todo: yo no era ministro de esta corte, no era funcionario judicial y, por lo tanto, esta corte no tiene ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial”, indicó el juez.

Matus, abogado de la Universidad Católica, es un reconocido académico ligado a la enseñanza y la doctrina del derecho penal y su incorporación a la Corte Suprema fue propuesta al Senado en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

“Lo que estoy solicitando es que la comisión se declare incompetente, porque la comisión está facultada para conocer, indagar, la conducta de los miembros del Poder Judicial. Y esos WhatsApp inexistentes que se me atribuyen, se me atribuyen en un periodo en que yo no era miembro del Poder Judicial”, insistió el magistrado.