“Hay una cosa evidentemente política en esa declaración”: Figueroa responde a carta de alcaldes que acusan “presiones” para abrir colegios

19 alcaldes de oposición del país firmaron una carta manifestando su rechazo a la postura del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien advirtió de una posible suspensión en las subvenciones escolares como medida para que los colegios vuelvan a las clases presenciales.

Asimismo, la semana pasada, el titular del Mineduc sostuvo que “analizaremos más adelante si es necesario tomar alguna medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de garantizar la educación. Es muy importante que todos los sostenedores estén preparados para que una vez que su comuna deje la cuarentena, los colegios puedan estar disponibles”.

De esta forma, en la misiva, firmada por los alcaldes de Independencia, Gonzalo Durán; de Recoleta (y candidato presidencial), Daniel Jadue; de Valparaíso, Jorge Sharp; de Cerro Navia, Mauro Tamayo; de Estación Central, Felipe Muñoz; de Maipú, Tomás Vodanovic, entre otros, se señala: “Rechazamos las presiones económicas contra los y las sostenedores y profesores/as”.

“Actuaremos responsablemente, sin presiones y observando los datos del territorio en su conjunto y en coherencia con la participación de las comunidades educativas locales. Es época de sacrificios, porque primero está la vida de las personas”, se agrega en la carta.

En ese escenario, Figueroa, en entrevista con radio ADN, hoy se refirió a la carta de los ediles, señalando: “Me encantaría que alguien leyera esas ‘atroces declaraciones’ del ministro, yo no las tengo, no he hecho ninguna declaración en el sentido que algunos alcaldes firmaron. De hecho llama la atención porque algunos de esos alcaldes ni siquiera administran la educación. Ahí está el alcalde de Cerro Navia que ya no tiene la educación a su cargo porque está en el servio local respectivo; el alcalde de Valparaíso donde también hay un servicio local de educación pública que administra la educación de ese territorio. Entonces, hay una cosa evidentemente política en esa declaración”.

“Lo que dije... recordemos que los sostenedores municipales son los responsables de llevar la educación a sus respectivos territorios en la educación pública. (...) Los que están mas al debe en términos de apertura son los establecimientos municipales porque en general en las comunas que están en fase dos o siguientes los establecimientos particulares subvencionados o particulares pagados están abriendo sus escuelas. Lo único que dije, frente a la pregunta de si ¿están analizando qué hacer con mayores exigencias para los alcaldes?’, fue bueno, sí, tendremos que analizar. Si los alcaldes frente a un ministro que dice ‘vamos a analizar todas las alternativas’ se ponen así de nerviosos, es un problemas de los alcaldes más que del ministro”, agregó.

Luego de los negativos resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes que desarrolló la Agencia de Calidad de la Educación, el Mineduc se encuentra empujando que las clases presenciales vuelvan en julio, después de las vacaciones de invierno. Ya no de forma voluntaria. Para ello, se evalúa establecer o un mecanismo que disponga sanciones o algún tipo de incentivo por la vía de las subvenciones anexado al retorno presencial a las aulas.

“Chantaje económico”

Más tarde, uno de los alcaldes firmantes de la carta, el jefe comunal de Independencia, Gonzalo Durán, respondió a los últimos comentarios de Figueroa, señalando: “Si el ministro de educación cree que preocuparse por los niños, niñas y adolescentes es una cuestión política, tiene razón. Porque la política consiste justamente en poner en el centro la vida, la salud, la dignidad de las personas”-

En esa línea, agregó que “en nuestro caso, hemos planteado el retorno presencial a clases sobre la base de la evidencia científica y cuando no haya riesgo sanitario y concordado participativamente por nuestras comunidades”.

Asimismo, Durán manifestó: “Quiero reiterar el llamado al ministro a que no aplique el chantaje económico para garantizar el retorno en un momento crítico de la situación sanitaria”.