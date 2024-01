Hombre muere tras ser baleado en San Bernardo

Un homicidio se registró durante la tarde de este jueves, cuando una persona fue baleada tras salir de su departamento en la comuna de San Bernardo.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 19:30 horas, cuando una persona adulta, de nacionalidad chilena, que salía de su departamento fue abordado por dos sujetos.

Según detalló el subcomisario Hugo Acevedo de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, “el día de hoy cerca de las 19.30 horas en la comuna de San Bernardo, una persona de 25 a 30 años aproximadamente, de nacionalidad chilena sale de su departamento y fue abordado por dos sujetos desconocidos, al menos uno con arma de fuego le dispara en una oportunidad”.

De acuerdo a lo que agregó, actualmente se encuentran trabajando en la ubicación de testigos y levantamiento de evidencias con el fin de establecer la dinámica de los hechos.

“En el lugar se encontró evidencia balística y evidencia bioquímica que fue levantada por nuestros peritos del Laboratorio de Criminalística Central”, agregó.

La víctima, al momento de ser encontrada no contaba con sus documentos de identidad, por lo que no se descarta la hipótesis de un robo. “No contaba con documentos de identidad, de momento se encuentra NN no obstante mantenemos una identidad que estamos corroborando con nuestros peritos”.

De acuerdo a las primeras diligencias, los atacantes huyeron a pie del lugar.