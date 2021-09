Horario de verano: Este fin de semana los relojes se adelantan en 1 hora

Este sábado 4 de septiembre, cuando los relojes marquen la medianoche, comenzará a regir oficialmente el horario de verano, por lo que deberán adelantarse los dispositivos en 60 minutos.

De esta manera, con el horario estival en rigor, serán la 1:00 horas del domingo 5 de septiembre (huso horario UTC-3, que rige también para Buenos Aires). Una modificación que tiene por objetivo la optimización de la luz natural.

La medida aplicará en todo el territorio continental e insular del país, a excepción de la Región de Magallanes y Antártica. Esto, ya que en la zona rigen permanentemente el huso de tres horas al Oeste del meridiano de Greenwich (UTC-3).

Estos cambios responden al Decreto Supremo 1.286 del año 2018, según el cual el cambio de hora anterior fue el sábado 3 de abril, dando inicio al denominado “horario de invierno” -en el que los relojes se atrasan 1 hora-.

En dispositivo inteligentes como teléfonos y computadores: Usualmente realizan el cambio de hora de forma automática, pero algunos no. Por lo que no está de más revisar si se realizó o no el cambio correspondiente. En caso que se deba hacer manualmente, se debe ingresar a la sección de ajustes/configuración del equipo, y seleccionar la zona horaria GTM -03:00 (Greenwich Mean Time).

Otras sugerencias: Revisar al configuración de todos los dispositivos que funcionen según la programación de una hora, como luces, calefacción o riego del jardín.

Ante dudas, puedes consultar en Hora Oficial.