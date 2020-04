Hospital de Temuco responde a Corte en caso contra seremi de Salud: “Los exámenes son solo para pacientes hospitalizados”

Luego de que 32 periodistas presentaran un recurso de protección en contra de la suspendida seremi de Salud de Temuco, Katia Guzmán, el Ministerio de Salud y el Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena de Temuco, acusando a este último de no querer realizarles el examen del coronavirus, el recinto entregó sus descargos a la Corte de Apelaciones de la región el pasado 14 de abril.

Los profesionales acusan a Guzmán de un presunto comportamiento negligente. Según denuncian, en conocimiento de que en la seremi había funcionarios con coronavirus, Guzmán -quien también fue diagnosticada con la enfermedad- no activó el protocolo para evitar contagios y siguió participando en conferencias de prensa y reuniones con diversas autoridades del gobierno y del Ejército, para enfrentar la crisis sanitaria.

En relación a la supuesta negativa de parte del hospital para efectuarles el test -tras los diversos contactos de los periodistas con la seremi contagiada-, el recinto de salud respondió al tribunal de alzada que “no es posible incluso afirmar o negar si los 32 recurrentes, todos o solo algunos, fueron a solicitar examen” y que debido “a la escasez de insumos y números acotados y limitados de kits de los exámenes para detectar el Covid-19, se ha tenido que adoptar medidas de priorización”. Por esto, señalaron que “se realizará test solo aquellos pacientes con sintomatología y/o clínica compatible de Covid-19 que requieran hospitalización”.

Desde el hospital dijeron, además, que el 26 de marzo “se realizó videoconferencia de la red laboratorios a nivel nacional y se informó quiebre de reactivos a nivel internacional para la extracción de las muestras de PCR para 2019-nCoV, por lo tanto, a nivel local desde ese día, se restringieron aún más la toma de exámenes PCR y las muestras existentes se reservaron solo para pacientes que requieran hospitalización”.

Heber Rickemberg, director del Hospital Hernán Henriquez Aravena de Temuco, sostuvo que “el protocolo de la toma de muestras indica que se tiene que tomar muestras no a todos los pacientes (…) hay que resguardar los recursos”.

Añadió que luego de que el 1 de abril se aceptara la orden de no innovar solicitada por los reporteros, instruyéndose al hospital a que realizara el examen de coronavirus, “le tomamos a 31 periodistas el examen, de los cuales la gran mayoría salió negativo. Creo que dos salieron positivos. No estaba dentro del protocolo tomar la muestra a todos los periodistas, pero en dos días le tomamos las muestras, fuimos a sus casas y se hizo a través de la atención domiciliaria de nuestro hospital”.

Añadió que hace dos semanas “tuvimos un quiebre de stock de reactivos. No es que nosotros no quisiéramos tomar las muestras, no había reactivos en el país. Entonces en ese contexto no tuvimos durante tres o cuatro días por lo que bajó bastante la cantidad de test que podríamos procesar en el hospital”. Indicó, además, que hoy la situación ha mejorado y “estamos procesando alrededor de 250 muestras”.