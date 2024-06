INDH se querella por tráfico de influencias en la Suprema y desata pugna con Chile Vamos: piden remoción de 7 consejeros

La jornada de este martes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por presunto delito de tráfico de influencias, apuntando en contra de presuntas gestiones irregulares realizadas en el marco del nombramiento de ministros de la Corte Suprema.

La arremetida, aprobada el lunes 10 de junio en sesión del Consejo del organismo presidido por Consuelo Contreras, surge a raíz de antecedentes publicados en medio de un reportaje de Ciper, que advertía sobre supuestas maniobras del exjuez Juan Antonio Poblete para promover el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier y que involucrarían al exministro de Defensa Mario Desbordes (RN).

Y es que a juicio del INDH, conversaciones que se pudieron extraer desde el celular de Poblete -investigado en el marco del caso Operación Topógrafo- dan luces de graves irregularidades.

“Dichas transcripciones de conversaciones vía WhatsApp, como los archivos intercambiados (enviados y recibidos), dan cuenta de hechos que pueden revestir caracteres de delito”, se lee en la querella.

Como pudo recabar este medio, la arremetida judicial del instituto contó con el visto bueno de Consuelo Contreras, Constanza Valdés, Paula Salvo del Canto, Haydée Oberreuter, Juan Carlos Cayo, Lieta Vivaldi y Francisco Ugás. Cristián Pertuzé, Sebastián Donoso, Beatriz Corbo e Ignacio Covarrubias, en tanto, se abstuvieron.

Pero aunque la acción fue aprobada por la mayoría de los integrantes del Consejo, ésta no cayó nada de bien en la oposición, desde donde el mismo Mario Desbordes, candidato a alcalde de Santiago, salió a cuestionar la determinación. No dudó, de hecho, en acusar que se trata de una operación en su contra.

“Estoy ganando en todas las encuestas. Y sospechosamente, entre medio, la Fiscalía de la fiscal (Ximena) Chong, tome nota, la Fiscalía de la fiscal Chong, tiene un informe hace más de un año que no tiene ninguna connotación especial, pero se lo entrega a Ciper, que le da esta connotación negativa a un hecho, a mi actuar, que no lo tiene, no hay ninguna infracción legal”, sostuvo.

Y no se quedó ahí. El también excarabinero acusó que el instituto se estarían saliendo “de todo su marco legal” y que “cuando le hemos pedido que se querelle contra los asesinos de Carabineros, dice ‘no puedo, porque no tengo facultades’; juzgue usted”.

Solicitud de remoción

Desatada la pugna, rápidamente los representantes de Chile Vamos se sumaron al debate en apoyo al exministro. Así, los jefes de bancada de RN, la UDI y Evópoli anunciaron que presentarían una solicitud destituir a los siete consejeros que votaron a favor de presentar la querellan.

“No vamos a tolerar que un organismo como el INDH sea o siga siendo utilizado para fines políticos y es por eso que como bancadas de Chile Vamos hemos decidido presentar una solicitud de remoción de los siete consejeros por vulnerar no solamente su propia ley, sino por transformar al organismo en una verdadera herramienta de campaña del PC, mismo partido de Irací Hassler, a quien evidentemente están defendiendo con esta acción. Todo tiene su límite”, sostuvo Juan Antonio Coloma (UDI).

En la misma línea, el jefe de bancada de RN, Hugo Rey, apuntó que la acción del INDH tendría fines políticos en contra de su candidato para la alcaldía de Santiago. “Nombramos a Mario Desbordes como candidato a la alcaldía y el PC ya se pone nervioso”, dijo.

Pero aunque desde el sector insisten en que el INDH no tendría facultades para querellarse en este caso, desde la entidad recalcaron que “Chile es signatario de la Convención Americana contra la Corrupción. Los casos de derechos humanos requieren de la independencia de jueces y de tribunales. Y en virtud de esa urgencia es que tomamos la decisión de presentar esta acción legal que es innominada contra quienes resulten responsables”, sostuvo Consuelo Contreras.

La situación en la Suprema

Dado el revuelo que ha generado el caso, la situación fue planteada durante el Pleno de la Corte Suprema celebrado la jornada del lunes 10 de junio, donde el presidente, Ricardo Blanco, pidió se abordaran los antecedentes ventilados.

Fue en ese espacio, como pudo recabar este medio, que ministros plantearon la opción de que los antecedentes fueran conocidos por la Comisión de Ética del organismo, aunque -sin que existiera una votación formal sobre la materia- la mayoría expresó que no sería parte de sus atribuciones pronunciarse.

Esto, en línea con la postura adoptada frente a cuestionamientos esbozados hace algunos meses frente a las designaciones de Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa.

Las diligencias

Más allá de las discusión instaladas, desde el INDH fueron firmes en defender sus atribuciones y recalcaron que se deben realizar una serie de diligencias para esclarecer lo ocurrido.

De esta forma, además de pedir que se tome declaración a Letelier, Desbordes y Poblete, solicitan al Ministerio Público obtener el testimonio de la diputada Sofía Cid, del exministro Hernán Larraín, de Schafik Nazal y del exsubsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela.

Además de esto, los abogados del INDH solicitan que se requiera a la Corte Suprema todos los antecedentes que se dispongan respecto al nombramiento de la ministra María Teresa Letelier y se haga llegar el cuaderno de remoción del exministro Poblete respecto de su cargo en la Corte de Apelaciones de Copiapó.

En el mismo sentido, se insta a que se recaben antecedentes que puedan estar en manos de la Corte de San Miguel respecto de audiencias solicitadas y pedidas por Letelier, además de los datos del funcionario que lleva su agenda; y también se solicite a Contraloría remitir información sobre la designación de la jueza.