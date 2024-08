Este jueves, Isabel Amor se volvió a referir a su polémica salida del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) solo 48 horas después de asumir el cargo de directora regional del organismo en la Región de Los Ríos.

Si bien, desde el organismo se justificó su despido por una “pérdida de confianza”, Amor aseguró que debido a las declaraciones desde el ministerio, le quedó “más que claro que esto tiene que ver con que yo sea hija de un militar condenado por derechos humanos”.

Asimismo, en conversación con Meganoticias, acusó que desde el ministerio “el control de daños que han hecho ha sido fatal” y advirtió que, “si yo hubiese tenido color político, si hubiese sido de un partido grande, con senadores y diputados, me hubiesen cuidado más”, pues no mantiene militancia política.

Isabel Amor sobre su desvinculación del Sernameg: “Si yo hubiese sido de un partido grande, me hubiesen cuidado más” En la fotografía, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; y el Presidente Gabriel Boric.

“Esto es una cuestión de la peor calaña, que ha escalado de manera terrible, que el ministerio no ha podido controlar y que le hace mucho daño al gobierno”, aseguró Isabel Amor.

Amor advirtió la necesidad de que autoridades fuera de la cartera se refieran al tema y comentó que se intentó comunicar sin éxito con la ministra (Antonia) Orellana y el Presidente Gabriel Boric.

“Le mandé un mensaje por Twitter (actual X) hace un par de días atrás, diciéndole que por favor controlaran esta situación”, expresó sobre el Mandatario.

Acciones legales

Sobre su despido a solo dos días después de asumir el cargo, Isabel Amor aseguró que debe obedecer a motivos políticos, debido a que “en dos días difícilmente me pueden juzgar por mi labor”.

En esa línea, la exjefa del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Ñuble aseguró que perseguirá acciones legales sobre su caso.

“Yo ya perdí, a mi me hicieron un daño que yo no se cuan recuperable es, entonces acciones legales van a haber”, a lo que agregó no saber “en qué deriven esas acciones legales”.

“He recibido mensajes de juezas, de gente que trabaja en fiscalía en altos cargos, y hay un acuerdo generalizado de que esto es un abuso”, sentenció respecto a su situación.