Mañalich pronostica 40 mil muertes de gente en lista de espera general por crisis de isapres

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó esta mañana el impacto que tendrá para las isapres la inminente aplicación del fallo GES, considerando también que se encuentra actualmente la tramitación de la ley corta tras el fallo de la Suprema sobre la tabla de factores. Al respecto, la exautoridad fue crítica en señalar que, a su parecer, todo es finalmente una estrategia del gobierno para estatizar el sistema.

“Yo creo, sostengo con firmeza, que desde el principio el programa del actual gobierno incluye como un elemento crucial la estatización completa del sistema de aseguramiento de salud”, acusó en Radio Duna. “Esto fue planteado en el programa del Presidente de la República, fue reiterado en las sugerencias o propuestas que se hicieron para la Constitución que fue rechazada -el proyecto del septiembre del año pasado- y el Ejecutivo en ningún momento ha cejado en la idea de estatizar todo el sistema de cotizaciones, creando un fondo único, manejado solo por un ente fiscal, un super Fonasa, de todas las cotizaciones de salud”.

“En ningún momento -yo creo que todo es un baile de máscaras- el Ejecutivo ha renunciado a esto”, añadió tajante.

En ese contexto, el extitular de la cartera de Salud expresó que cada una de las posibilidades de que esta estatización no ocurra, en la práctica se caen, “y se caen porque es la voluntad del gobierno”.

“La sostenibilidad del sistema isapre no existe. No hay ninguna posibilidad que el sistema isapre resista las condiciones de financiamiento, que como sabemos, han cambiado radicalmente”, afirmó.

“El sistema privado de salud no tiene posibilidad de sostenerse y no veo ninguna intención del gobierno de cambiar la agenda”

Consultado sobre la comisión de expertos que estuvo trabajando previo a que se presentaran las indicaciones a la ley corta, Mañalich recalcó que fueron llamados por la propia Comisión de Salud del Senado, no por el gobierno, añadiendo además que cuando ingresaron sus indicaciones “desconocieron completamente” el trabajo de la comisión.

En cuanto a la ley corta, el exministro indicó que finalmente esta no es una ley corta de isapres, sino que “es una ley que fortalece”.

“Fortalece la potestad de Fonasa para licitar seguros complementarios, para tener más personal, para fijar tarifas, potestad que hoy día Fonasa no tiene. O sea, la ley corta o las indicaciones de la ley corta tienen una cosa mínima, que es la primera parte que se refiere a la ley de isapres, donde nada cambia en realidad, y una parte muy gruesa, y en ese sentido esta es una ley corta o una ley de reforma al sistema Fonasa”, expresó.

Sobre las consecuencias económicas que el fallo GES generará para las isapres -considerando la deuda que tienen con las clínicas privadas- y para los afiliados, y cuándo se podrían comenzar a ver los efectos, Mañalich es claro en señalar que la crisis “ya está ocurriendo”.

“O sea, nosotros vamos a terminar el año con más de 70 mil personas en lista de espera producto de que evidentemente no se está llevando estos pacientes a la red privada para resolver como les corresponde en derecho sus problemas de salud. Van a morir, calculo yo, unas 40 mil personas en Chile estando en lista de espera en general”, sostuvo.

Foto: Andres Perez

“Las clínicas están despidiendo gente, están cerrando camas. O sea, esto está ocurriendo hoy día, no mañana. (...) Yo creo que nos enfrentamos a una crisis que está de alguna manera anestesiada por tantos otros problemas de seguridad o plebiscito, lo que fuera, que no permiten ver cara a cara la tragedia a la que nos enfrentamos”, continuó.

Consultado finalmente sobre si se puede hacer algo en materia legislativa para resolver esta situación, Mañalich indicó que la única manera que pueda tener alguna tramitación en el Congreso “es por la iniciativa exclusiva que tiene el Presidente de la República”.

“Los parlamentarios pueden hablar, pueden reunirse, pueden citar comisiones, pero no pueden hacer absolutamente nada. Y esto a propósito de la aprobación de la ley de presupuestos que está hoy día en el Senado: ya fue aprobada la partida de salud de la Cámara de Diputados, y yo no veo que vaya a haber en el Senado una actitud de decir, ‘mire, a menos que usted haga tal y cual cosa o que haga tal cambio en la ley de presupuesto que le dé sostenibilidad al sistema, nosotros no vamos a dar un peso al presupuesto de salud’”, expresó. “Eso no va a ocurrir de ninguna manera”.

“El sistema privado de salud, tanto asegurador como prestador de atenciones de salud, no tiene posibilidad de sostenerse y no veo ninguna intención del gobierno de cambiar la agenda”, concluyó.