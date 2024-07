Jean Pierre Matus y supuesta mensajería con Luis Hermosilla: “Esos chats no existen”

El ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus reiteró este lunes sus dichos de que no existe registro de algún tipo de solicitud de su parte para que el abogado Luis Hermosilla apoyara su postulación al máximo tribunal hace tres años, rechazando las publicaciones de Ciper Chile que aseguran que en el teléfono móvil incautado al penalista hay mensajería que apunta a su influencia en la nominación del magistrado.

“La primera vez que ese medio publicó una nota sobre los supuestos chats con el señor Hermosilla, era en el entendido de que el señor Hermosilla habría influido para que yo hubiera sido nombrado en este cargo. Y que esos chats se referirían a solicitudes para que él hiciera mediaciones, intermediaciones mías para que él interviniera en mi nombramiento. Bueno, nada de eso es verdad. Primero, no hay esos chats. Segundo, nunca le pedí al señor Hermosilla que interviniera para que ejerciera presión, o cualquier cosa, influencia, o lo que fuere, para mi nombramiento. Y es tan cierto eso como que desde esa fecha, han pasado varios meses, hasta ahora no se ha publicado ningún chat que indique eso”, afirmó el juez.

En medio de cuestionamientos respecto a un posible tráfico de influencias en los nombramientos en el Poder Judicial, la Comisión de Ética de la Corte Suprema indaga a Matus y otros tres jueces.

“Dice la nota que hay una serie de correos electrónicos, en los que se me mencionaría. Como ustedes pueden ver, no hay ningún correo electrónico transcrito. Ningún correo electrónico transcrito en el que yo intervenga en alguna cosa”, recalcó el juez Matus, rechazando que se “insista en enlodar” su trayectoria como académico y experto abogado penal.

Asimismo, Matus dijo lamentar que el medio insista “en este tipo de notas con titulares falsos o, al menos, engañosos”.

Respecto a la mención que se hace en un reportaje de este fin de semana a la existencia de un mensaje en el que solicita a Hermosilla guardar reserva de su colaboración en la defensa de Andrés Chadwick en la acusación constitucional que sancionó al exministro en diciembre de 2019, Matus dijo que era algo que no puede “ni afirmar ni desmentir, porque es parte del secreto profesional”.

“Yo no puedo contestarle la pregunta. La pregunta es ¿Por qué un abogado no puede ejercer su profesión en la forma que estime conveniente? Y entonces ¿Por qué preguntan acerca de cuestiones que yo no puedo ni afirmar ni desmentir, porque es parte del secreto profesional. Esa es la parte que ustedes no entienden. Yo no puedo decirle a ustedes todas las personas que he asesorado, todas las personas con las que he trabajado, el contenido de las asesorías, eso es parte del secreto profesional”, sostuvo.

“Qué tiene que ver las actividades profesionales en una época en que no era ministro de la corte con este tipo de acusaciones. En teoría, entiendo yo que aquí estamos hablando de que el señor Hermosilla habría influido ilegítimamente en mi nombramiento. Eso es falso”, enfatizó.