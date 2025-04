“Presento mi renuncia desde hoy”: Jeannette Jara se reúne con Boric y dimite como ministra del Trabajo

A primera hora de esta mañana se concretó la reunión con el Presidente Gabriel Boric donde la ministra Jeannette Jara presentó su renuncia a la cartera del Trabajo para presentarse como abanderada presidencial del PC.

Ya el sábado, el PC había puesto término a la extensa discusión en que definieron a Jara como la carta presidencial que representará al partido en las primarias de junio próximo.

Previo a entrar a reunión con Boric en La Moneda para presentar su renuncia, Jara manifestó estar “muy contenta”.

“Creo que hemos tenido tres años bien importantes de gestión en el Ministerio del Trabajo a nombre del gobierno del presidente Boric”, celebró. “Y ahora voy a ir a conversar con el Presidente qué es lo que corresponde”.

Sobre la presentación de su renuncia, Jara indicó que “como todo el país sabe, el Presidente estaba en una gira internacional muy importante para el país para atraer inversión, empleo y crecimiento. Y esta conversación se va a producir ahora a primera hora”.

Jeannette Jara responde a críticas y dispara contra Kaiser

Durante la conversación previo a reunirse con Boric en La Moneda, Jara también abordó las críticas que recibió por no presentar inmediatamente su renuncia, tras ser nombrada abanderada presidencial del PC, apuntando a que no había podido hacerlo porque el Presidente Boric todavía no llegaba a Chile de su gira por India.

“Yo sé que han habido algunas críticas y quiero decirle a las personas que han hecho críticas que yo presento mi renuncia desde hoy. Ayer el Presidente venía llegando, no la iba a presentar por WhatsApp. Pero créanme que los entiendo porque siempre hay que cuidar muy debidamente el uso de los recursos públicos”, continuó.

Junto con esto, Jara también arremetió contra al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser: “Es bueno que todos cumplan con la misma regla, así que ese que está de diputado, el diputado Kaiser, y que está ganando sueldo a costa de todos los chilenos mientras está haciendo campaña, podría hacer lo mismo. Creo que sería sano para la democracia”.

Sobre quién tomará la cartera tras su renuncia, en privado en el PC aseguran que no hay un interés particular por designar a un militante en la repartición. Esto, indican, por el poco tiempo de gobierno que resta y la priorización de sus cuadros políticos para la lista parlamentaria. De todas forman, algunos miran con preocupación que la colectividad quede fuera del comité político.

Con la renuncia de Jara, son dos las hoy exministras del gabinete que intentarán llegar a La Moneda. La anterior es la extitular de Interior Carolina Tohá, quien dejó el cargo a principios de marzo para asumir como la candidata del PPD.