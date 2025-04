De ministra a candidata: las últimas horas de Jeannette Jara (PC) en el gabinete del Presidente Boric

La nominación por parte del Partido Comunista (PC) de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, como su abanderada presidencial, estuvo lejos de ser sorpresiva, aunque sí tensa, ante la férrea disputa levantada por los seguidores del exalcalde Daniel Jadue. Y es que hace algunas semanas, cuando ya se daba por hecho que la militante comunista estaría fuera del gabinete -tras la promulgación de la reforma de pensiones a mediados de marzo-, su colectividad decidió postergar la decisión y zanjar primero la propuesta programática del partido, de cara a las elecciones de este año.

La espera terminó este sábado, cuando el comité central del PC -por aclamación- la designó como su abanderada. Frente a ello, su permanencia -hasta ahora- en el Ejecutivo, fue durante el domingo objeto de fuertes reproches opositores. La carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, fue una de las más críticas y afirmó que “si el gobierno respetara la institucionalidad, la ministra Jara debería haber renunciado cuando inició su campaña hace varias semanas. El abuso de los cargos públicos es corrupción”.

Lo propio hizo el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast: “Lleva dos meses en campaña con recursos públicos y sigue en el gobierno. Ahora que el PC la proclamó debe renunciar. Basta de corrupción”, posteó en X. Postura a la que se unió la bancada del Partido Nacional Libertario al señalar que esperan que presente su renuncia inmediatamente, debido a que su permanencia le da una exposición usando recursos públicos, y que en caso contrario se verán en la obligación de presentar una acusación constitucional.

En lo procedimental, y con el fin de acallar este tipo de cuestionamientos, el timonel del PC, Lautaro Carmona, señaló en Estado Nacional de TVN que el comité central del partido tomó el acuerdo de que “mientras ella (Jara) no converse con el Presidente (Boric), nosotros no vamos a consumar nuestro acuerdo (de proclamarla)”.

Lo cierto es que con Jara disponible para asumir el desafío presidencial, la evaluación es que su continuidad en el gabinete es insostenible, pues hasta su actividad más simple podría ser vinculada a su campaña, problema que ni ella ni La Moneda quieren.

Así, en el oficialismo aseguran que con el Presidente Gabriel Boric ya de regreso de su gira por la India, la salida de la titular de Trabajo es cosa de horas. Y que la decisión es que este lunes “temprano” llegue la ministra a hablar con él en el Palacio de Gobierno. Boric, de hecho, ya tiene un diseño, pues tomó conocimiento de la nominación de la secretaria de Estado en una de sus escalas en el retorno a Santiago.

Con Jara en carrera, serán dos secretarias de Estado de la administración Boric que competirán por la sucesión en La Moneda dentro del bloque oficialista. La primera en tomar la posta fue la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien salió hace poco más de un mes del gabinete, en una ceremonia que incluyó un sentido discurso del Jefe de Estado.

En ese sentido, según fuentes consultadas, la expectativa es que la salida de la titular de Trabajo se dé con características distintas a las de Tohá, para evitar una reedición de la puesta en escena, aunque también se le dará un trato que impida hacer conjeturas sobre que una está por sobre la otra.

Entre los representantes del oficialismo -independiente de sus alineaciones partidistas- valoran la marca dejada por Jara en el “legado” de la actual administración, lo que abarca, entre lo más relevante, el aumento del sueldo mínimo, la ley de 40 horas de jornada laboral y la reforma de pensiones.

Uno de sus principales contendores en la interna PC, el exalcalde comunista Daniel Jadue, dio vuelta la página y cerró filas con la secretaria de Estado. En un posteo en X indicó: “Levantar una candidatura desde el mundo del trabajo no es solo necesario, es urgente”. Y le deseó éxito.

La carrera a la que se incorpora no es fácil. La encuesta Criteria reveló que Matthei subió de 25% a 31%; Kast de 11% a 15%, Tohá de 8% a 9%, Kaiser bajó de 13% a 9% y Jara aparece con un 2%. La muestra, en todo caso, fue tomada antes que la proclamara el PC.

La sucesión

A 10 meses del fin del gobierno, la pregunta que se abre con la salida de Jara del gabinete es quién la reemplazará en el Ministerio del Trabajo. En privado, en el PC aseguran que no hay un interés particular por designar a un militante en la repartición. ¿La razón? El poco tiempo de gobierno que resta y la priorización de sus cuadros políticos para la lista parlamentaria. Sin embargo, algunos miran con preocupación que la colectividad quede fuera del comité político -durante el posnatal de la ministra Camila Vallejo- y la sobrerrepresentación en esa instancia del Frente Amplio, si es que asume como titular de la cartera el actual subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo.

Al respecto, Lautaro Carmona dijo a La Tercera que “quienes lideren los ministerios y los colaboradores directos deben contar con la confianza del Presidente. El Partido Comunista no opina porque es inconducente, no corresponde y no tengo las competencias. Por tanto, es ocioso que yo me ponga a hacer planteamientos”.

Lo propio afirmó el diputado Luis Cuello: “La composición del gabinete es una prerrogativa exclusiva del Presidente. Solo a él le corresponde fijar los criterios para designar a la persona que asuma esa responsabilidad”.

Aunque algunos personeros han mencionado al exministro PC de Desarrollo Social, Marcos Barraza, en las bases del Partido Comunista asumen que su compromiso estará con la campaña de Jara. Los dos militantes tienen un antiguo vínculo de amistad, forjado en la dirigencia estudiantil de la Universidad de Santiago. Por lo tanto, no sería extraño -señalan- que Barraza asuma un rol relevante en su equipo.