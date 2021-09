Jefe de Extranjería y Migración: “Chile, que recibió un millón de migrantes en tres años y medio, no aguanta recibir uno o dos millones más en tan poco tiempo”

“Chile, que recibió un millón de migrantes en tres años y medio, no aguanta recibir uno o dos millones más en tan poco tiempo”, señaló hoy Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración.

El funcionario de gobierno, en entrevista con radio Sonar, abordó la actual crisis migratoria que se está registrando en el norte del país. En ese sentido, Bellolio se refirió a un hecho ocurrido el fin de semana en Iquique, donde un grupo de manifestantes quemó las pertenencias de migrantes que pernoctaban en la plaza Brasil de esa ciudad.

“En cualquier condición es inaceptable el uso de la violencia o de quemar cosas para tratar de marcar un punto. El tema de la cohesión entre nacionales y extranjeros es bien estratégica, nadie puede estar contento o justificar que hayan quemado las pertenencias de estas personas”, dijo sobre ese hecho.

Con todo, Bellolio criticó las “señales” e “incentivos” entregadas por el Frente Amplio y de la Corte Suprema hacia los migrantes que han decidido ingresar a nuestro país.

“Acá hay un problema de señales. Hay un problema de señales donde a los migrantes el gobierno les dice no ingresen clandestinamente, pida una visa para ingresar con visa con Rut porque es más fácil. Y por otro lado, en un sector que durante toda la discusión del proyecto de ley de migraciones, e incluso ahora en las campañas presidenciales, en específico el Frente Amplio, dicen que ingresar clandestinamente da lo mismo porque les van a dar visa y ahora subieron la apuesta y dicen que también les van a dar una casa. Y las señales que ha dado la Corte Suprema que ingresar clandestinamente no tiene ninguna sanción y que no pueden ser expulsados”, expuso.

En esa línea, dijo que “cuando nosotros entrevistamos al migrante nos dicen ‘oye, pero si acá tengo la publicaciones de redes sociales donde dice vente a Chile y tendrás a una casa’. Asimismo, dijo que en su programa de gobierno del candidato presidencial Gabriel Boric “promete una casa, promete viviendas a migrantes incluso si ingresan clandestinamente”. Con ello, aseguró, se incentivan los ingresos ilegales.

Bellolio afirmó que “Chile tiene mayor población de ciudadanos venezolanos que Estados Unidos, Chile es el tercer país con más ciudadanos haitianos del mundo y el segundo o tercero con más ciudadanos venezolanos del mundo, no pueden decir que no se les ha dado oportunidad o que no se les ha dado visa”.

Finalmente, el jefe de Extranajería y Migración cuestionó: “¿Deberíamos otorgar todas las visas que se pidan? ¿Si se piden 5 millones de visa, deberíamos dar 5 millones de visas? (...) No hay ningún país del mundo que funcione así”.