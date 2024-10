Jorge Correa Sutil, abogado de Sergio Muñoz: “Si su acusación se vota junto con la de Vivanco, habría una flagrante violación de derechos humanos”

El pasado sábado 5 de octubre el ministro Sergio Muñoz, a través de su abogado Jorge Correa Sutil, respondió a la acusación constitucional presentada en su contra, insistiendo en que no hay sustento para que ésta avance en el Congreso.

Lo anterior, como detalla el abogado en conversación con La Tercera, porque sería del todo inmoral y aberrante que el influyente juez y presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema sea sancionado por hechos cometidos por terceros.

Según plantea, están confiados en que si su caso se vota por separado al de la ministra Ángela Vivanco, las acusaciones serán desestimadas, por cuanto su principal sustento -la declaración de una ejecutiva de Fundamenta que indicó que el juez habría entregado información reservada a su hija- “resulta inverosímil y está prestada por quien no es imparcial”.

Se acusa al ministro de filtrarle información reservada del caso Fundamenta a su hija, en medio de una transacción comercial de ella ¿Cómo van a probar que el ministro no cometió los hechos por los que se le acusan?

El ministro declarará solemnemente ante la Cámara de Diputados, del mismo modo que lo hizo en la Comisión de Ética, que él jamás le ha dado información alguna a su hija respecto de una causa en acuerdo ni de esta en particular. Lo que estamos en condiciones de demostrar es que la declaración notarial que afirma esta acusación, que indica que el juez Muñoz entregó antecedentes, resulta contradictoria con una serie amplia de hechos que se encuentran comprobados por documentos entregados en la defensa.

Ustedes han dicho que se trata de una declaración totalmente parcial.

Es bien increíble que un juez decida dar información privilegiada a su hija para favorecerla y luego en el voto tome una decisión que es contraria a esos intereses. El juez Muñoz no tenía idea de que su hija tenía una promesa de compraventa en ese edificio. Yo creo que los acusadores pudieron razonablemente haber hecho la acusación confiando en que esa declaración era cierta, pero una vez que uno tiene a la vista todos sus antecedentes, resulta que la declaración pierde toda verosimilitud, y ya no puede fundar una acusación.

Por lo demás, es una declaración del todo parcial, prestada por una dependiente de la empresa y que al día siguiente se presenta en la Corte Suprema, obteniendo así no solo la inhabilitación del juez Muñoz, sino que también la nulidad de la vista de la causa.

También se le acusa por no haber alertado que su hija, sabiendo que los jueces deben ejercer de acuerdo con la jurisdicción de su tribunal, estaba trabajando desde Roma. ¿Cómo responde a eso?

Esa acusación incurre en errores jurídicos bien graves, porque no hay deber del Juez Muñoz de corregir o de denunciar a su hija. Si hubiera hecho cualquiera de esas cosas, habría violado la ley, porque un juez de la Corte Suprema no puede por sí mismo corregir a una jueza de instancia. Eso tiene que hacerlo la Corte de Apelaciones y, de hecho, lo hizo, y solo puede llegar a la Suprema por vía de apelación, pero no llegó nunca. Pero si hubiera habido esa apelación, el juez Muñoz tendría que haberse inhabilitado.

¿No tenía el deber de denunciar?

No tiene deber de denunciar, no existe obligación jurídica al respecto. Pero se ha acreditado que Graciel Muñoz y otros jueces que trabajaron telemáticamente durante el Covid no cometieron por ese hecho ilícito alguno, no han sido sancionados. Se ha estimado que eso era lícito en ese periodo, pero que tenía que hacerse una declaración, que la hija del juez Muñoz hizo mal, omitiendo algunos antecedentes. Y le se le sancionó no por haber trabajado desde Italia, sino por haber omitido antecedentes. Y bueno, el juez Muñoz no está revisando las declaraciones que hace su hija, que tiene 43 años.

Pero él sí estaba en conocimiento de que ella estaba trabajando desde Roma.

Sí, por supuesto.

Insisten en que el ministro no puede ser juzgado por hechos cometidos por terceros.

Claro, lo que nosotros sostenemos es que es inmoral, que es jurídicamente aberrante y que es una violación de derechos humanos juzgar a una persona por conductas de otro que son inconexas con él.

Pese a eso, él pidió que se pasara a la ministra Ángela Vivanco a la Comisión de Ética por supuestas conversaciones que había sostenido su pareja, argumento bajo el cual también se abre un cuaderno de remoción a la magistrada. ¿No hay una contradicción ahí?

No tengo conocimiento de las actuaciones que pudo haber tenido el juez Muñoz respecto de la Comisión de Ética relativas a la ministra Vivanco. Sin esa información, prefiero no emitir opinión.

¿Lo solicitó para despejar si hubo injerencia de la hoy suspendida ministra?

Es posible que haya sido para que se despejara o investigara la participación de ella.

Plantearon que con estas acusaciones se estaría buscando que paguen justos por pecadores. ¿Estiman que es la situación de la ministra Vivanco la que ha “arrastrado” al ministro Muñoz a este escenario?

Nosotros lo que decimos es que acusar a una persona por la conducta de otra es una cuestión que la civilización occidental abandonó a partir de la Edad Media. Eso no puede hacerse. No sabemos quiénes son los justos o los pecadores, pero tener que decir que dos personas son culpables porque una lo es, o tener que decir que dos personas son inocentes porque una lo es, resulta absurdo. No se puede entrar a analizar la responsabilidad de dos personas juntas por conducta inconexas. Eso es lo aberrante.

¿Ven motivaciones políticas tras ello?

Preferimos no suponer ninguna intención.

Es que el juez Muñoz ha sido un magistrado que ha generado incomodidad, desde ciertos sectores lo han acusado de activista. ¿Podría ser un intento de emparejar la cancha?

El juez Muñoz tiene muchas decisiones extraordinariamente polémicas. Si se le quiere acusar por eso, bien, pero si una persona toma decisiones polémicas y se le acusa de deshonesto, se está cometiendo una inmoralidad.

¿Pero cree que se busca ese empate político? Que si cae Vivanco, que ha estado ligada a la derecha, tiene que ser sancionado también un juez ligado al “bando contrario”.

Prefiero no calificar intención alguna.

¿Qué acciones seguirán con miras a que se voten los hechos por separado?

Vamos a deducir la cuestión previa diciendo que no puede cumplir con los requisitos que la Constitución establece, en tanto es una acusación que viola flagrantemente la Constitución, el debido proceso, viola el derecho a defensa y viola el principio básico de que se responde solo por los actos propios y con culpa. Esperamos que esa alegación pueda conducir a la Cámara a tomar la decisión de separar las dos acusaciones que están pegadas en el mismo escrito.

¿Hay sustento para que eso ocurra?

Por supuesto, no hay regla alguna que obligue a cometer esta violación de derechos humanos. No hay precedente alguno en la cual la Cámara haya votado así. Hay precedentes en los cuales se ha acusado a dos personas por una misma conducta, pero nunca había ocurrido que se acusara a dos personas por conductas inconexas. Por lo tanto, no hay ni regla ni precedente que impida separar estas acusaciones. La Cámara está en libertad para hacerlo o no hacerlo, pero si su acusación se vota junto con la de la ministra Vivanco, habría una flagrante violación de derechos humanos.

¿Ve ánimo de que efectivamente separen la votación?

Hay que preguntárselo a los diputados, pero no imagino a la Cámara haciendo el papelón de violar los derechos humanos de manera tan flagrante.

¿Qué acciones podrían emprender ustedes si se decide votarlas en conjunto?

El Estado de Chile sería responsable ante la comunidad internacional. Este sería un acto de un órgano del Estado, habría responsabilidad. Ahora, si eso se hará valer y cómo, es una pregunta hipotética aún, porque esperamos que la acusación se divida.