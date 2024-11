Jorge Valdivia guarda silencio en antesala de nueva formalización

El exfutbolista Jorge Valdivia mantuvo silencio en su llegada al Centro de Justicia de Santiago la mañana de este jueves, para enfrentar una nueva formalización por una denuncia de agresión sexual.

Al igual que en el primer caso, se le imputa un delito de violación.

Lo acompañaron en su llegada su hermano, Claudio Valdivia, y su defensora, Paula Vial, abogada que representó al cineasta Nicolás López y logró que cumpliera sus condenas por abuso sexual bajo libertad vigilada intensiva.

Jorge Valdivia enfrenta una nueva denuncia de agresión sexual. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

El otrora seleccionado nacional de fútbol no pudo evitar las preguntas de los numerosos equipos de prensa que lo esperaban. Se tapó la boca y no respondió a las consultas de los medios. Su abogada hizo ver a los periodistas que no hablaría y caminó junto a él hasta el ingreso al tribunal.

La formalización

El fiscal de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Rodrigo Celis, solicitó, el 29 de octubre, al 8° Juzgado de Garantía de Santiago, audiencia para formalizar al comentarista deportivo por los hechos de una segunda denuncia.

Esta segunda denuncia se estampó el 22 de octubre, por un hecho que habría ocurrido el viernes 18 de octubre.

El comentarista deportivo abandonó el lunes 4 de noviembre la Cárcel de Rancagua. Allí se mantenía cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva tras haber sido formalizado el 22 de octubre por un delito de violación.