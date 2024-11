Primera denunciante de Jorge Valdivia habla tras liberación del exfutbolista: “Cambió mi vida para siempre”

La primera denunciante de Jorge Valdivia por delitos sexuales quebró su silencio y entregó un sentido mensaje a través de su cuenta en Instagram, donde manifestó su rechazo al cambio de medida cautelar del exfutbolista e instó a otras víctimas a presentar su denuncia.

En esta red social, la mujer señaló que “de chica aprendí a ser valiente y armarme de coraje a la hora de enfrentar situaciones difíciles y hace unas semanas me tocó volver a hacerlo. Hoy no vengo a dar detalles respecto a la violación que sufrí por parte de este futbolista que ahora anda por la calle, mientras yo debo estar alejada de mi casa que también era mi espacio de trabajo, debido a la filtración de información confidencial”.

Las palabras de la afectada ocurren luego de que este lunes la Corte de Apelaciones decidiera revocar la prisión preventiva de Valdivia, la cual alcanzó a cumplir por 13 días en la cárcel de Rancagua y en cambio decretara arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse a la víctima.

Respecto de Valdivia sostuvo que “cuando una persona abusa de su asimetría social para aprovecharse y además se cree el Dios del mundo por su situación económica y logros deportivos, ahí es cuando menos hay que rendirse, todo lo contrario, hay que ponerle los pies bien puestos en la tierra a este tipo de personajes. Y dejar de pasar por alto toda situación de violencia”.

“Desde el minuto en que un enfermo te viola, cuando el proceso de denuncia viola tus derechos y cuando los medios violan tu privacidad y tu imagen, justo ahí es cuando más debes armarte de valor y defenderte”, planteó a sus cerca de 40 mil seguidores.

Asimismo, entregó información respecto a los delitos que revisten la filtración de información y la relevancia que cobra el testimonio de la víctima a través de una denuncia formal. “Tu denuncia es muy importante para el caso y también para ti, el desafío de presentar una denuncia, sobre todo de violencia sexual, puede llegar a ser una oportunidad para tratar de sanarte o al menos así lo veo yo, haberme quedado callada, solo habría sido un peso más para toda mi vida y me hubiera cuestionado eternamente por qué no me defendí”.

“Mi mayor deseo el día de hoy, es que este mensaje llegue a cada mujer que duda de sí misma y tiene miedo de denunciar a este personaje, que antes de ser un futbolista ridículamente vanagloriado, es un simple mortal que fue privado de libertad por ser considerado un peligro para la sociedad al presentar parte de mi evidencia (y), que con el paso de los días y cambio de la defensa, dejó de ser tan grave para el criterio de la Corte de Apelaciones de ese momento”, afirmó y agregó que lo decidido es “incomprensible y doloroso para mí”.

En su escrito, la mujer también manifestó críticas al trabajo de la prensa durante la cobertura a su caso. “Lo que hicieron conmigo no representa la real labor de los medios de comunicación”, recalcó.

“Me mantuve en silencio y observando cómo se llenaban la boca inventando cosas y poniendo en duda mi dolorosa situación. Ni una persona merece ser juzgada y mucho menos farandulizar un delito grave, que cambió mi vida para siempre”, continuó.

En ese sentido, acusó “falta de criterio y moral” al exponer información sensible sobre ella, lo que aseguró, ponía en peligro su integridad y contribuyó a las manifestaciones de “resentimiento” de las personas en su contra a través de redes sociales.

La denuncia

El exjugador fue denunciado por violación por una mujer que se dedica al rubro del tatuaje. De acuerdo al expediente del caso, ambos comenzaron a dialogar el 17 de octubre, fecha en que mediante Whastapp, Valdivia le comenta qué tatuaje busca realizarse, en qué zona y de qué tamaño.

Acordaron que la sesión sería el miércoles 23, y tras eso comenzaron a conversar por la app de otros temas, que derivaron finalmente a que el domingo 20 se reunieran en un restaurante peruano de Providencia, donde bebieron dos pisco sour cada uno. Tras esto, acudieron al departamento de la mujer, donde se concretó el acto denunciado, del que la mujer afirma no tener recuerdos.

La denunciante indicó que fue el propio Valdivia quien le reconoció al día siguiente la actividad sexual. Tras comunicarse con un amigo médico y con su expareja, la víctima estampó la denuncia en la Fiscalía, realizandose esa misma mañana los exámenes de rigor en el Servicio Médico Legal.