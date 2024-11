Revocan prisión preventiva a Jorge Valdivia: queda con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a la víctima

La primera sala de la Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva al exfutbolista Jorge Valdivia. El tribunal decidió que quedara con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

La información fue entregada por la fiscal del caso, Pamela Valdés, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien comparó los casos con los del oncólogo Manuel Álvarez o de Nicolás López, quienes fueron formalizados y quedaron con cautelares de menor intensidad, pero que fueron condenados de igual manera.

“En que la verdad estos delitos en el fondo deben ser ganados en el juicio oral y eso es que nosotros continuaremos porque tenemos la convicción de que efectivamente los hechos por los cuales fue formalizado fue por un delito de violación”, sostuvo la fiscal.

En esa línea, señaló que la segunda denuncia por abuso sexual se unió a la causa planteando la posibilidad de una reformalización la cuál no tendría fecha hasta el momento. “Acá ya existiría una reiteración de esto y por ende podríamos plantear nuevamente la prisión preventiva”, expresó.

Por otro lado, la abogada defensora, Paula Vial, indicó que están “muy conformes” con el cambio de las medidas cautelares y confirmó que será durante la tarde de este lunes la liberación de Jorge Valdivia.

“Por ahora entendemos que es razonable, digamos, por la investigación que se está llevando a cabo, que pudiera tener algunas cautelares”, explicó. Añadiendo que: “Nosotros entendemos que no están los elementos para considerar que podamos estar en presencia de un delito de violación en los términos planteados por el Ministerio Público”.

Respecto a el estado de ánimo en estos días de su representado, indicó que “él está muy ansioso, nervioso por lo que ocurriera el día de hoy”.

Junto con ello, el hermano del exfutbolista, Claudio Valdivia, estuvo en las dependencias del tribunal desde las 8.00 horas y al ser consultado por la prensa sobre la decisión del tribunal señaló que “satisfecho, contentísimo. Feliz. Feliz. Eso. Y dimos el primer paso. O sea, esto era lo más importante. Confiamos 100% en el trabajo de Paula y logró el objetivo que nos planteamos”.

Además, agradeció los mensajes de apoyo que le mandaban para su hermano y afirmó que muchas personas le creían. “Aprovechando las cámaras y los micrófonos es agradecer a toda la gente que confió, rezó, porque hoy día era un día importante para nosotros”, expresó.

“No he conversado con Paula, recién salió ese entrevisto con ustedes, no he tenido más información, ya le avisé al círculo más cercano de la medida que tomó la Corte Suprema y ahora me junto con Paula para saber qué son los pasos a seguir”, sostuvo Claudio Valdivia, agregando que irían esta tarde a buscar a su hermano hasta la prisión de Rancagua.