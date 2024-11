Luego de conocerse el viernes por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente que el exfutbolista Jorge Valdivia había incumplido con su arresto domiciliario nocturno, el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien asumió la representación de la primera mujer que denunció a Valdivia, aseguró este sábado que apoyarían la apelación del Ministerio Público a la actual cautelar.

Según detallaron desde Fiscalía, carabineros de la 47° Comisaría de Los Dominicos no encontraron al exdeportista en su hogar luego de ir a visitarlo durante la madrugada del jueves. Mencionaron que Valdivia no respondió los llamados policiales realizados a su domicilio a las 4.30 de la madrugada.

A pesar de lo anterior, Valdivia señaló que “ese día no escuché el citófono ni el timbre, creo que vinieron a las cuatro, cerca de las cinco. No lo escuché, pero todas las otras veces he estado”.

Luego de realizar una visita a su hermano, Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva en Capitán Yáber, Juan Pablo Hermosilla señaló, consultado sobre si como defensa de una de las víctimas tomarían acciones, que “sí, vamos a apoyar ahí la apelación que va a hacer el Ministerio Público, nosotros como querellantes, así que vamos a esperar ahí a ver qué resuelve la corte de apelaciones”.

Juan Pablo Hermosilla apoyará apelación por cautelares contra Jorge Valdivia y buscará que vuelva a prisión preventiva En la foto, el exfutbolista Jorge Valdivia. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

“Hay una desigualdad inaceptable”

El abogado también se refirió a las críticas por “discriminación de género” realizadas por la defensa de la abogada Leonarda Villalobos, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de San Miguel luego de ser formalizada por los delitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

La abogada Alejandra Borda ha insistido que la imputada debería cumplir la cautelar en algún recinto especial, como lo es el anexo Capitán Yáber, solicitud que ha sido rechazada por tratarse de un penal solo para hombres.

Respecto al caso de Villalobos, Juan Pablo Hermosilla señaló que “ella tiene toda la razón de que hay una desigualdad inaceptable y yo creo que nadie lo disputa”.

“Creo que estos es un peso para el Estado de Chile, que es una carga sobre las mujeres, que como digo va en contra de tratados internacionales, va contra la igualdad ante la ley y es claramente una cuestión discriminatoria en contra de las mujeres”, señaló.

A lo que agregó: “No veo cómo se puede justificar una situación como la que usted describe. Así es que no puedo estar más que de acuerdo con lo que plantea la defensa de ella y que aquí hay un trato discriminatorio”.