Juan Pichún, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco: “Somos enfáticos en repudiar si existe un grupo que estuviera pensando en aprovecharse de la lucha mapuche”

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a través de un comunicado difundido a comienzos de esta semana, se pronunció sobre los operativos antidrogas realizados por la policía en La Araucanía y criticó que el narcotráfico se instale en esta región.

Fue justamente una indagatoria relacionada a este fenómeno lo que motivó que el pasado 7 de enero un contingente de 850 funcionarios de la PDI ingresara a allanar la comunidad Temucuicui de Ercilla. Durante el operativo, un funcionario policial falleció tras recibir un disparo en la cabeza.

Ante esta contingencia, la CAM indicó que este tipo de operaciones busca “imponer artificialmente la realidad del narcotráfico”. Asimismo, indicaron que “hacemos un llamado urgente y necesario a condenar toda presencia del narcotráfico en las comunidades mapuches, dejando en claro que con este flagelo que ya azota a los no mapuches en los sectores populares, se crean las condiciones para que este maldito sistema destruya nuestra matriz social, política y cultural”.

Pero la CAM no se ha quedado solo en el comunicado. El vocero de la agrupación y lonko de la comunidad Temulemu de Traiguén, Juan Pichún, conversó con La Tercera sobre la relación entre la droga y el “wallmapu”.

“Aquí claramente hay una idea de ensuciar los movimientos de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche. Nosotros somos militantes de la Coordinadora Arauco Malleco y se nos ha vinculado con distintos grupos, tratando de vincularnos con ideas ajenas, que están en las poblaciones de la sociedad chilena. Nosotros hemos sido claros como movimiento y como comunidad: no vamos a permitir intromisión de ideas ajenas a nuestras comunidades, toda vez que nosotros estamos con nuestra idea política y en la reconstrucción del mundo mapuche con todos sus principios que nos rigen”, indicó la autoridad indígena.

¿Existe alguna vinculación entre el narcotráfico y el financiamiento de la causa mapuche?

Nosotros tenemos una lucha bajo los principios que nos rigen, que es el respeto a la vida, a la naturaleza. Como mapuches, esos son los principios que nos rigen y toda idea ajena, como las que buscan generar recursos fáciles, no lo vamos a permitir y lo descartamos de plano. Nuestra lucha es por la reconstrucción del territorio, creemos que todas estas ideas están enmarcadas por los agricultores, latifundistas, que quieren ensuciar nuestra causa.

¿Cuáles son los próximos pasos ante toda esta situación?

Van a seguir los sabotajes contra las forestales y en contra del latifundio, porque ellos son los responsables del despojo y de que nuestros derechos políticos y territoriales estén disminuidos. Lo hemos hecho siempre así y de la misma forma, repudiamos toda acción represiva en contra de las comunidades, y nosotros somos enfáticos en repudiar si existe un grupo que estuviera pensando en aprovecharse de la lucha mapuche. Nosotros les decimos: no lo vamos a permitir, vamos a enfrentarlos también con nuestras herramientas que tenemos, con nuestros principios que tenemos como mapuches y toda esta idea ajena no la vamos a permitir.

Sin embargo, el activista CAM Emilio Berkhoff se encuentra detenido por participar en la internación de pasta base de cocaína. ¿Qué puede decir al respecto?

Esto no lo podemos negar, que Berkhoff en algún momento fue parte de la coordinadora, pero hoy día no es miembro nuestro. Por lo tanto, él está preso. Para nosotros no está representando al movimiento y la gente que esté en este papel no es parte nuestra. Nosotros no vamos a permitir que se siga ensuciando de esta forma la digna lucha que están llevando las comunidades con las forestales y los latifundios.

Otro caso ocurrió con el werkén de Temucuicui, Jorge Huenchullán, que en 2017 fue sorprendido con 49 plantas de cannabis en su residencia...

Cada comunidad tiene que hacerse la autocrítica y los dirigentes también, no permitir que se ingrese este tipo de cultivos a las comunidades, porque, en definitiva, lo que va a pasar, van a perjudicar a la juventud y eso nosotros no queremos. Más bien, lo que estamos haciendo nosotros es generar un territorio libre, donde puedan caminar nuestros niños, sin violencia política y donde se puede reconstruir el conocimiento mapuche.