“La ambición debe tener un límite”, “acto mezquino”: la dura declaración de Sebastián Dávalos tras denuncia de Compagnon

Sebastián Dávalos rompió el silencio en medio de la disputa legal que mantiene con su expareja Natalia Compagnon y emitió una declaración pública tras el revés judicial que tuvo recientemente.

El cientista político, hijo mayor de la expresidenta Michelle Bachelet, no está en el país, ya que cursa un magíster en Barcelona, España, en la Universidad Autónoma. Reside allí con su nueva pareja, la médico María José Cordero.

Este año se conoció que la exsocia de Caval inició una causa por violencia intrafamiliar en contra de su aún esposo. Por otro lado, podrá permanecer, junto a sus hijos, en el inmueble que habita en la comuna de La Reina y que fue vendido por Dávalos a María José Cordero en una transacción que algunos sospechan sería “simulada”.

“La ambición debe tener un límite. Por eso es que he decidido emitir este comunicado para manifestar, como lo he hecho durante largo tiempo, que siempre ha existido la voluntad y las vías de comunicación para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para nuestros hijos”, expresó Dávalos en una declaración que adelantó radio Bio Bio.

Dávalos afirma que no ha sido notificado de demanda alguna en su contra y tampoco se ha iniciado acción alguna contra él en materia de pensión de alimentos.

“Hoy, me encuentro en la desagradable situación de haber hecho noticia en materias de índole privada y que afectan particularmente a mis hijos. Estamos hablando de antecedentes privados que han sido expuestos al escrutinio público sin lógica alguna. Además, se intentan acciones contra miembros de mi familia con el único fin de conseguir aquello que no se pudo lograr a través de un acuerdo entre personas adultas y responsables. Estas acciones a las que me refiero no hacen más que alimentar el morbo que este problema ha ocasionado, dañando a todos los involucrados y en especial a mis hijos. Presentar acciones en contra de mi núcleo cercano, sin dirigirse a mí, es un acto mezquino que no puedo impedir, pero que habla de la naturaleza de quien lo pide”, sostuvo el exdirector del Área Sociocultural de Presidencia.

La pareja se comenzó a distanciar cuando su vida y la de su familia dieron un giro ante la repentina exposición mediática producto del estallido del caso Caval. Esa causa sigue en tribunales y el Ministerio Público pide cuatro años de presidio para ambos, en el marco de una acusación por estafa. En octubre se rechazó el cierre y en noviembre el juicio fue postergado para este año.