La crítica de la abogada de Jorge Valdivia por orden de detención tras decretarse prisión preventiva

Esta jornada, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la cautelar de arresto domiciliario que pesaba sobre el exfutbolista Jorge Valdivia y dictaminó su prisión preventiva, en el marco del proceso que se sigue en contra del otrora seleccionado nacional tras ser acusado por delitos de violación y abuso sexual en contra de dos mujeres.

Y pasadas las 18.20 horas de esta tarde, Valdivia reingresó a la cárcel de Rancagua, el mismo penal que había abandonado el pasado 5 de noviembre tras cumplir 12 días con la máxima medida cautelar, que, en esa ocasión, había sido revocada por el 8° Juzgado de Garantía.

Desde el exterior del recinto penal, la abogada del “Mago”, Paula Vial, tras indicar que la defensa estudia presentar un recurso de amparo para revertir la medida del tribunal de alzada, cuestionó que se emitiera una orden de detención en contra de su representado, quien, tras conocer el fallo, se presentó de manera voluntaria al penal rancagüino.

Esto, luego de que personal de Carabineros llegara al departamento de Jorge Valdivia para hacer cumplir la orden de arresto, en momentos en que el futbolista ya estaba en camino a la capital de O’Higgins.

Consultada por la prensa por la decisión de hacer ingreso voluntario al penal, la abogada Vial sostuvo que “me parece que es lo natural, él no tiene problemas en entragarse, no es necesario conducción policial ni nada por el estilo y ha sido su comportamiento habitual. Nos parece una señal correcta que, dada la resolución de la Corte, comparezca de esta manera”.

“No era necesaria una orden de detención, pero ya informamos al tribunal, en todo caso, de que hizo ingreso (...) Entiendo, por lo que me dijeron, que es habitual en el tribunal, así que no creo que haya algo personal ni mucho menos, pero si me parece que, conforme a las garantías, lo que corresponde, cuando no hay antecedentes que permitan pensar que pueda incumplir una decisión judicial, lo lógico es que la oportunidad sea de hacerlo como, en definitiva, lo hicimos”, cerró.