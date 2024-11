La rebelión comunista contra ministra Jeannette Jara (PC) por cuestionar paro del sector público

“No le encuentro mucho sentido antes de dialogar”. Esas ocho palabras, emitidas ayer por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en referencia al paro nacional de trabajadores del sector público convocado para este jueves por la CUT y la ANEF, bastaron para indignar a la bancada de diputados del Partido Comunista, colectividad en que ella milita.

En el marco de la negociación del reajuste salarial, y del llamado a paro de los trabajadores del sector público, la secretaria de Estado afirmó que “la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir. Por otro lado, cada vez que se paraliza existe una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados”.

Sus dichos causaron una enorme sorpresa en las filas comunistas, en consideración de que históricamente el PC se ha definido como una organización con “raigambre obrera” que asigna un rol central a los trabajadores del país. Tanto así, que algunos parlamentarios decidieron salir a responder a Jara.

Una de las voces críticas es la de la diputada Nathalie Castillo, quien dijo a este medio que “nuestro centenario partido y su origen tiene arraigo en las luchas y causas de los trabajadores y trabajadoras. No podría relativizar nunca una movilización que tenga el carácter de buscar mejoras laborales, sean del sector público o del sector privado. Hoy nuestro apoyo está con ellos y ellas, y esperamos sean escuchadas y resueltas sus legítimas demandas”.

Por su parte, el diputado Matías Ramírez planteó que “ante la resolución de la contralora que puso fin a la confianza legítima que era discutida en sede administrativa, le encuentro todo sentido a la movilización convocada por los trabajadores y trabajadoras del sector público. Sin duda, es una materia que pone alerta sobre el respeto a derechos laborales por parte del Estado”.

El parlamentario hace referencia a la negativa que existe en organizaciones como ANEF y la CUT al cambio en el principio de “confianza legítima” impulsado por la contralora general de la República, Dorothy Pérez. A través de una resolución, ella estableció que los trabajadores a contrata, de ser despedidos, no podrán reclamar en Contraloría, por lo que deberán recurrir a la justicia.

En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo, también de la bancada PC, afirmó que “acá lo fundamental es que se logre establecer un diálogo con los trabajadores del sector público. El dictamen de Contraloría sobre la ‘legítima confianza’ ha sido un golpe duro para los y las empleadas públicas, marcando a mi entender un retroceso en los derechos laborales. Este paro y marcha nacional me parece de toda lógica para mostrar el descontento que existe”.

Y agregó que “el gobierno, más allá que cuestionar la marcha y paralización de actividades convocada por la ANEF y la CUT, lo que creo que debe hacer es entregar propuestas a la brevedad ante las justas demandas que se han levantado y, tal como lo dijo la ministra Jara, dialogar, como lo han hecho en otras instancias. Por ejemplo, como cuando se acordó el aumento del sueldo mínimo. Hoy el gobierno debe entregar certezas a los trabajadores y trabajadoras del sector público en temas relevantes como lo es el reajuste salarial y la estabilidad laboral”.

“Quienes somos dirigentes del sector público sabemos que este tipo de declaraciones son parte de la tradición de los ministros. Yo creo que el gobierno se equivoca al intentar minimizar o no tomar en cuenta la movilización de los trabajadores del Estado. Nosotros les decimos con mucha claridad que la convocatoria tenía como foco la preocupación que existe entre trabajadores y trabajadoras del sector público por los reiterados discursos de denostación de los trabajadores del Estado, que durante la discusión del presupuesto llegaron a puntos que son inaceptables (...). Esta convocatoria estaba muy impulsada por la gravedad que le asignamos los trabajadores del Estado y nuestras organizaciones al dictamen de la contralora Dorothy Pérez, respecto de la confianza legítima”, planteó Carlos Insunza, dirigente nacional de la ANEF.

Además, con respecto a la militancia de Jara, Insunza afirmó que “en lo personal, probablemente hubiera preferido que la ministra Jara no emitiera una opinión de este tipo. Pero, para ser franco, no me sorprende. Hemos escuchado a ministros y ministras de Hacienda, de Trabajo y voceros hablar en un mismo tenor durante muchos años”.

Eric Campos, secretario general de la CUT y militante PC, señaló que “el gobierno tiene que respetar el derecho a movilización siempre, gobierne quien gobierne. Nosotros vamos a hacer uso de ese derecho. La CUT y la mesa del sector público tienen plena autonomía para decidir cuándo movilizarse. Cuando se trata de defender los derechos de las y los trabajadores del Estado, y de todos los trabajadores, siempre va a tener sentido movilizarse”.

Aunque no hizo referencia a los dichos de la ministra, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, publicó en su cuenta de X: “Un afectuoso saludo a las y los trabajadores del sector público que hoy se movilizan en el marco de la negociación del sector. La unidad de la clase trabajadora en la defensa del trabajo decente es esencial para que el valor del trabajo esté en el centro del debate nacional”.