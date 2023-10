La reflexión de Monsalve a cuatro años del estallido social: “La política siempre tiene que estar a la altura de las necesidades de sus pueblos”

“La política siempre tiene que estar a la altura de las necesidades de sus pueblos”, dijo hoy el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve.

Afuera de La Moneda, el secretario de Estado abordó varias consultas respecto al plan de contingencia que se dispondrá por el cuarto aniversario del estallido social y los eventuales desórdenes que se puedan producir.

Una de las consultas fue sobre cuál es su reflexión de ese episodio ocurrido el 19 de octubre de 2019 y que originó una amplia crisis política en el gobierno de Sebastián Piñera. Ese mismo día, y durante varias semanas posteriores, varias protestas se registraron en la capital y regiones. De ahí derivó un acuerdo político y un plebiscito de cambio de Constitución.

“Tuvimos una crisis social y política grave. Las instituciones políticas estuvieron a la altura de llegar a un acuerdo para darle una salida institucional, política, pacífica a la crisis de 2019″, argumentó.

“Esa capacidad política para darle una salida institucional también tiene que expresarse en la respuesta a la pregunta que usted ha hecho, que las instituciones políticas también sean capaces de resolver los problemas de fondo que estuvieron detrás de esa crisis política. Y esa es una tarea pendiente que nosotros esperamos que se resuelva construyendo los acuerdos y materias necesarias en el Congreso Nacional”.

“Cuando la política no ha dado salidas institucionales, la violencia ha reemplazado a la democracia eso ocurrió el 11 de septiembre de 1973, donde sector políticos que pudieron haber colaborado en darle una salida institucional a la crisis policita no la dieron. En el caso de octubre de 2019, quien hoy día es Presidente de la República, el Presidente Gabriel Boric, concurrió a darle una salida institucional a la crisis política con su firma. Eso demuestra la convicción democrática del Presidente”, sostuvo.

Luego fue consultado por el comentario del expresidente Piñera, de que lo que ocurrió ese día fue un “golpe de Estado no tradicional”. “Si alguien hubiese querido que esto no tuviera una salida institucional y democrática, no habría concurrido, como hicieron la mayoría de las fuerzas políticas, a darle una salida institucional que permitiera sostener el régimen democrático”, dijo Monsalve.

Plan de contingencia

Respecto al plan de contingencia, Monsalve recordó que 5 mil carabineros se desplegarán a lo largo del país ante eventuales desórdenes.

Por la mañana, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, sugirió que el retorno a los hogares fuese más temprano. “Uno también le puede facilitar a sus trabajadores poder volver más temprano, y que en caso de si hubiese algún tipo de alteración esté lo menos expuesto posible. Esa es una recomendación, más del sentido común, de lo que yo puedo hacer como autoridad a cargo de la seguridad”, dijo en radio Universo.

Sobre esto, Monsalve dijo: “En fechas como estas en que pueden haber alteraciones del orden público, que pueden alterar los medios de transportes público, siempre se hace una recomendación en la medida de que se pueda acordar con los empleadores de facilitar el retorno a los domicilios de quienes tengan la obligación de trabajar”.

“Frente a determinadas fechas hay que diferenciar respecto a aquellas personas que pudieran eventualmente manifestarse pacíficamente. Y nuestra tarea es garantizar que las personas puedan manifestarse pacíficamente. También tenemos que tener y darle la garantía al país que si hay alteraciones al orden publico, vamos a restablecer el orden público”, cerró.