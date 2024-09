La solicitud de Ricardo Yáñez por motivos de seguridad para llegar a su formalización: advierte disturbios previo a audiencia

A menos de 24 horas de la audiencia de formalización de cargos en su contra, el general director (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez, ingresó una solicitud en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El ahora exjefe de la institución uniformada enfrentará mañana martes, a las 9.00 horas, la formalización de cargos por el presunto delito de apremios ilegítimos por omisión en contexto del estallido social de 2019.

Por medio de un escrito firmado por su abogado, Nicolás Oxman, sostiene que la petición es “por motivos estrictos de seguridad y debido a que se advierten disturbios previo a la audiencia”.

El representante de Yáñez señala en el texto que estas situaciones pueden afectar la seguridad individual del general en retiro y sus abogados.

Por lo que pide: “Autorización y coordinación con la concesionaria del Centro de Justicia, mediante la persona de don Héctor Gómez, a fin de que ordene el ingreso segregado de mi representado y sus abogados, a través del vehículo que disponga para su traslado Carabineros de Chile”.

Al final del texto, agrega que ruega acceder a lo solicitado, para que se ordene el ingreso segregado de Yáñez y su defensa al tribunal.

El otrora general director presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric la tarde del pasado viernes, en una reunión en La Moneda que duró menos de 30 minutos.

De esta forma, se impuso el llamado “criterio Tohá”, que plantea que ninguna autoridad del Estado se mantendría en el cargo si al mismo tiempo enfrenta un proceso judicial.

Tras la cita, Yáñez valoró al Mandatario y la confianza que este puso en él: “Él fue el que me ratificó en el cargo como general director y me ha permitido poder desarrollar durante estos casi cuatro años un proyecto institucional de modernización y reforma que ha dado hasta el minuto muy buenos resultados y que estamos muy orgullosos de ello”.

Sobre las razones para dejar el cargo, expresó: “Hoy he tomado la decisión por un tema de convicción personal, como lo he conversado con mis abogados, de que frente a la inminente audiencia de formalización que se va a desarrollar el día 1 de octubre, jamás habría pensado ir en mi condición de general director. Creo que el respeto hacia la institución, el respeto hacia mis carabineros, el respeto hacia el uniforme que porto y a mi trayectoria institucional me obligan a tomar esta decisión que duele, pero que es un deber cumplirla por cuanto este uniforme se debe honrar y dignificar”.

Luego de la dimisión de Yáñez, esa tarde se informó desde Presidencia que el Jefe de Estado nombró como nuevo general director de Carabineros de Chile a Marcelo Araya Zapata, que tenía el cargo de subdirector de la institución.