Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: Chile Vamos quiere debatir opción de estado de sitio en La Araucanía y la lenta concurrencia de profesores a vacunarse

Partidos de Chile Vamos aumentan presión para evaluar estado de sitio en La Araucanía

En paralelo al despliegue de las autoridades de gobierno en La Araucanía ante el aumento de ataques incendiarios y tomas de terreno, los principales partidos oficialistas –UDI, RN y Evópoli– han aumentado la presión para que el Presidente Piñera al menos considere la opción de decretar estado de sitio en la zona.

La impopular herramienta que rememora a los años más duros del régimen militar es uno de los estados de excepción más gravosos que contempla la Constitución y permite, entre otras cosas, arrestar a personas en sus propias casas u otros lugares que no sean cárceles ni estén destinados para ello.

Este será uno de los debates que marcará la reunión que hoy sostendrá el Mandatario con los timoneles de Chile Vamos en su casa, adelantan en un reportaje los periodistas Sebastián Minay y Víctor Rivera.

La idea es analizar los pros y contras y abrir la discusión, han manifestado dirigentes oficialistas, conscientes de que recurrir al estado de sitio no pasa solo por el Presidente, sino que requiere necesariamente el acuerdo del Congreso, donde la oposición es mayoría.

Con todo, desde Palacio ya han transmitido que la prioridad de Piñera es otra y que continuará apostando al camino que trazó el lunes: convocar a un gran acuerdo nacional y apurar la tramitación de proyectos de ley que permitan enfrentar de mejor forma la ola de violencia rural. Lee más de esta historia.

De acuerdo a cifras del DEIS, de un universo de poco más de 500 mil profesionales de la educación, se han vacunado 115 mil.

Pese a demanda de profesores, concurrencia a vacunarse ha sido lenta

Contar con las dos dosis de alguna vacuna contra el Covid-19 era una de las demandas del Colegio de Profesores para retomar las clases presenciales. Sin embargo, y pese a que se adelantó su turno en el calendario de inmunizaciones como grupo prioritario, su concurrencia a inocularse ha sido más lenta de lo esperado.

Son poco más de 500 mil los profesionales ligados a la educación –entre educadores y funcionarios administrativos– y de ellos, según conteos del Deis, solo 115.516 han ido a vacunarse. La cifra, dicen en el Mineduc, podría ser un poco más elevada por un problema de registro, aunque no superaría los 176 mil trabajadores.

En el gobierno y el Minsal –se detalla en un reportaje de la periodista Rocío Latorre– existe incomodidad y preocupación por la poca adhesión de los profesores al proceso, considerando el costo político que se asumió al priorizarlos a ellos y postergar la vacunación de los enfermos crónicos.

El presidente del magisterio, Carlos Díaz, aunque reconoce que el ritmo ha sido lento, apuntó a la responsabilidad que le cabría a las autoridades. “Ha sido un proceso bastante desordenado. Al inicio no se sabía en qué prioridad estábamos, también se habló de una fecha, luego se adelantó y también ha generado conflicto cómo se comprueba que se es profesor”. Lee más de esta historia.

