The Walking Dead, deportes y series nuevas: lo que trae Star+, el streaming adulto de Disney

Ostentando su poderío como propietario de Pixar, Lucasfilm y Marvel Studios, Disney lanzó en noviembre en Latinoamérica su servicio Disney+. Una apuesta que, salvo algunos títulos como Contra lo imposible o Glee, concentra mayoritariamente su catálogo en el contenido infantil y todo espectador, anotando entre sus principales éxitos las series The Mandalorian y WandaVision y la película Soul.

Pero el despliegue de la compañía del ratón Mickey en el ámbito del streaming no se agota en esa plataforma, que ya congrega 94,9 millones de suscriptores en el mundo. En junio en Chile y el resto de Latinoamérica aterrizará un segundo servicio del gigante del entretenimiento, bajo el nombre Star+ y enfocado en un público adulto que puede haberse sentido poco atraído por los títulos de Disney+.

Anunciado en diciembre por Disney, el nuevo streaming dio un paso crucial este lunes 22. Ese día la decena de canales Fox presentes en el TV cable cambiaron definitivamente su nombre a Star, de modo que ahora Fox Channel es Star Channel y Fox Premium es Star Premium, y así sucesivamente.

“Las marcas lineales van a seguir teniendo el contenido que tienen hoy, que es súper exitoso, por eso Fox es número uno por lejos entre adultos”, señala en una conferencia en la que participa Culto Gonzalo Fiure, Vicepresidente Senior de Entretenimiento General, DMED Latin America.

Entre las producciones que se mantienen en la programación están Los Simpson, The walking dead, This is us, Outlander, Britannia y 9-1-1. También películas que se estrenaron recientemente en Fox, como Ad Astra, Proyecto Géminis y Jojo rabbit, así como otros títulos como Bohemian Rhapsody y Bumblebee.

Fiure llama a la nueva plataforma de streaming una “expresión digital de todos los contenidos” de los canales, sugiriendo que las producciones mencionadas serían parte de la biblioteca del servicio. Aunque evita detallar en específico qué series y películas conformarán el catálogo de Star+ (por ejemplo, si Los Simpson estará presente con todas sus temporadas), adelanta que “producciones originales, contenido propio, deportes, eso es lo que va a tener la marca Star+”.

Asomaría entre las principales novedades del servicio la programación de ESPN, que en su totalidad o parcialmente será parte de la plataforma. Una introducción que le concedería un atributo con el que ningún streaming se encuentra compitiendo en la actualidad.

Por el momento, algunas certezas: si bien en territorio europeo Star se acaba de integrar como una sexta marca dentro de Disney+ (junto a Pixar, Marvel, Disney, Star Wars y National Geographic), en Latinoamérica operará con el rótulo Star+ como una plataforma aparte y un precio a confirmar.

“Star+ y Disney+ son dos apps totalmente independientes. Con esto estamos ratificando nuestro compromiso de compañía de ofrecer a todos los segmentos y a todas las audiencias el mejor contenido de la más alta calidad, y para verlo cuándo lo quieran ver, ya sea de manera lineal o de manera directa al consumidor”, apunta el ejecutivo.

¿Podrán quienes pagan por el paquete de canales Star Premium acceder a Star+ sin tener que cancelar un monto adicional? “Hoy los que siguen pagando Fox Premium, a partir del 22 va a ser Star Premium, ahí no hay ningún cambio. Más adelante vamos a anunciar cómo juega eso, entre las distintas plataformas”, dice Fiure.

Al menos hasta que debute Star+, en junio, los abonados a Star Premium no contarán con una app para ver las series y películas disponibles en los canales, dado que a inicios de año la compañía dio de baja Fox App y no planea inaugurar un sustituto a la espera del desembarco del streaming.