Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: Hacienda propone nuevo plan de emergencia por Covid, juzgado de familia reconoce derecho de dos mujeres sobre su hijo y Nueva York sale del confinamiento

A casi 100 días del primer positivo de coronavirus en Chile, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio a conocer ayer la propuesta del gobierno para el plan de emergencia que busca pactar con la oposición para enfrentar la pandemia. En uno de los momentos más complejos de la crisis sanitaria con 138.846 contagios totales y 2.264 muertes a nivel nacional, el Ejecutivo habría fijado un gasto de US$10 mil millones para un periodo de 20 meses, al tiempo que los recursos destinados a 2021 estarían focalizados en medidas de reactivación y empleo. Según fuentes que participaron del encuentro, la propuesta de La Moneda también contempla un aumento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), desde $65 mil por persona a un monto entre los $70 mil y $80 mil por persona. Así, mientras a nivel global países como Nueva Zelanda se declaran libres de Covid-19, a nivel local se ha instalado una importante preocupación respecto de los avances de las negociaciones, donde algunos apuntan a que la discusión ha sido “lenta” y que podrían no llegar a cumplir con el plazo autoimpuesto de este viernes.

› Límite a la reelección: Chile Vamos recrimina al gobierno y busca que alcaldes puedan postular a otro cargo. Dirigentes cuestionaron que Ejecutivo no se haya involucrado. Ahora, objetivo es que ediles que no pueden competir en las municipales, sean cartas a elecciones parlamentarias o de cores. Norma actual exige que, en esos casos, autoridades renuncien a sus cargos un año antes. La idea es eliminar o reducir esa inhabilidad, lo que también aplicaría para los legisladores.

› Attilio tendrá dos madres: Juzgado de familia reconoce derechos de dos mujeres sobre su hijo y ordena inscribirlo al Registro Civil. En la sentencia -la primera en su especie- se reconocen los derechos filiativos de ambas mujeres respecto a su hijo Attilio. El tribunal ofició al Registro Civil para que en la partida de nacimiento del pequeño se establezca que es hijo de dos madres.

› Banco Mundial estima contracción de 4,3% en Chile este año y repunte más tibio para 2021. Para 2021 anticipa un crecimiento de 3,1% en el país. La entidad asegura que el mundo padecerá de la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, y América Latina se verá especialmente golpeada.

› 100 días después del primer caso de Covid-19: Nueva York sale del confinamiento. Se estima que unas 400 mil personas salieron a trabajar en la ciudad este lunes, jornada en la que comenzó la fase 1 del relajamiento de las restricciones, que comenzaron el 22 de marzo pasado.

› Los clubes chilenos aprueban que el fútbol profesional vuelva el 31 de julio. Los clubes programan que el torneo se reinicie un día después de las elecciones en la ANFP. El gobierno debe validarlo. Los equipos tendrán que volver a entrenar cuatro semanas antes.

La muerte no es el final: el frente funerario de la pandemia

En Chile mueren decenas de personas todos los días a causa del Covid-19. Hoy el vigésimo país en el cual más personas mueren por esta causa en el mundo. Pero por duro que parezca decirlo, el problema -para familiares y para el sistema en general- no termina con la muerte. ¿Cuál es el panorama del covid 19 después de la muerte?

“Como es sabido, la señora presidenta del Senado dio a conocer que, en función de un proyecto que estima necesario, cometería el “sacrilegio” de vulnerar la Constitución para lograrlo, agregando que admitía que por tal acto fuese destituida del cargo. Esta amenaza no puede dejarnos indiferentes por su gravedad y consecuencias”. Álvaro Ortúzar, abogado.

“Lamento el trato que me han dado” Adriana Muñoz, presidenta del Senado (PPD), en el marco de las críticas que han surgido en su contra desde distintos sectores por sus dichos sobre el proyecto que extiende el posnatal parental durante la crisis sanitaria por el Covid-19.

Ataques a la prensa en Estados Unidos

“Los reiterados amedrentamientos al trabajo de la prensa desde que estalló la ola de protestas por la muerte de George Floyd son una amenaza real a libertades fundamentales”.

07:30 / Pescadores artesanales de distintas caletas a lo largo de Chile realizan la primera jornada de movilización y protestas para defender la “ley de la Jibia”, entre otras demandas que reclaman.

11:00 / Encabezada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se desarrolla una nueva mesa social Covid-19.

22:00 / Las comunas de San Antonio (Valparaíso) y Calama (Antofagasta) ingresan a cuarentena total -prorrogable- hasta el día viernes 12 de junio.