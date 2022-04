Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: Boric dice estar preocupado por alza del “rechazo” y descarta que problema sea solo comunicacional

Boric dice estar preocupado por alza del “rechazo” y descarta que problema sea solo comunicacional

Preocupación admitió sentir el Presidente Gabriel Boric tras los resultados de tres encuestas difundidas el fin de semana que por primera vez señalan una ventaja del “rechazo” de cara al plebiscito constitucional de salida, que ayer quedó fijado para el domingo 4 de septiembre.

Durante su visita de Estado en Argentina el Mandatario abordó los riesgos de que el proceso constituyente fracase y, al contrario de las teorías que varios convencionales de izquierda han levantado para explicar el fenómeno, desestimó que los sondeos sean parte de una campaña de desprestigio o que la mayor desafección ciudadana con el trabajo de la Convención se circunscriba a un mero problema comunicacional.

“La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso”, afirmó Boric junto con señalar que ha “escuchado y conversado con gente que votó ‘apruebo’ (en el plebiscito de entrada) y que hoy tiene dudas que no pueden ser ignoradas”.

En este sentido, agregó que las últimas encuestas son un “llamado de atención”, por lo que instó a los convencionales a buscar acuerdos con la mayor transversalidad posible para que la nueva Constitución sea efectivamente un punto de encuentro.

“Esto implica que hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora y para modificar lo que haya que modificar”, enfatizó.

Finalmente, el Presidente dijo que, si bien era respetuoso de la autonomía de la Convención Constitucional, no será “indiferente” frente a su rumbo. Una posición que, de acuerdo a un artículo de la periodista Isabel Caro, transmitió a distintos miembros de la comitiva que lo acompaña en su visita a Buenos Aires. Lee más de esta historia.

Desde el 14 de abril el uso de mascarillas no será obligatorio en espacios abiertos

El Ministerio de Salud presentó ayer su nuevo diseño del plan “Paso a Paso”, el que considera tres fases para afrontar la pandemia del coronavirus y el fin del uso obligatorio de las mascarillas en espacios al aire libre en dos de esas etapas.

Las nuevas fases, cuyas restricciones estarán vinculadas a la magnitud de la circulación viral y la presión sobre la red asistencial, se denominarán “Alto Impacto Sanitario”, “Medio Impacto Sanitario” y “Bajo Impacto Sanitario”.

Las autoridades explicaron que en las dos últimas fases se eximirá de la obligación del uso de cubrebocas en todos aquellos espacios abiertos donde sea posible mantener una distancia física entre las personas mayor a un metro.

Revisa el detalle de cada etapa del nuevo plan que comenzará a regir desde el 14 de abril en un artículo de la periodista Daniela Silva. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Procesado por fraude al Fisco. La jueza del denominado caso “Fraude en el Ejército”, Romy Rutherford, procesó ayer el ex comandante en jefe de la institución castrense, Ricardo Martínez, quien quedó en prisión preventiva. Sigue leyendo

> Una frustrada designación. Llegó a ir a su nueva oficina, pero tras algunos cuestionamientos por ser hermana de la diputada de Comunes, Claudia Mix, el gobierno revirtió el nombramiento de Patricia Mix como seremi de Cultura en Valparaíso. Sigue leyendo

> Qué pasa con el quinto retiro. Diputados de la comisión de Constitución acordaron refundir los siete proyectos que buscan un retiro de 10% y 100% de los fondos previsionales y esperan que la próxima semana comience su tramitación. Sigue leyendo

Editorial

Complejo escenario para la economía chilena

El panorama descrito por el Banco Central para este año y el próximo -con bajo crecimiento y una dinámica inflacionaria persistente- constituye una señal de alerta para las nuevas autoridades, donde la prudencia fiscal será un factor indispensable.

Opinión

» ¿Por qué crece el rechazo?

La Convención Constitucional ya fracasó en su tarea, que constaba de dos objetivos: uno era traducir el apoyo de un 80% del plebiscito de entrada en un apoyo similar en el de salida, y el otro era que el texto aprobado contuviera un sistema de organización y balance del poder político que fuera coherente y funcional a las necesidades y capacidades del país.

Por Pablo Ortúzar

» El toro por las astas

La Convención y el gobierno deberían tomar nota de las claras señales que surgen en estos días, que se expresan en las últimas encuestas y, ante la inminencia de la etapa final del proceso y sin sesgos de ningún tipo, buscar formas de diálogo que permitan resolver más globalmente un texto constitucional mucho más representativo.

Por Juan Carvajal

El café diario

La crisis permanente de Pedro Castillo. En ocho meses de gobierno, el presidente peruano ha enfrentado una sucesión de graves problemas que lo han tenido al borde de un final prematuro. ¿Existe una salida a la crisis social y política que se vive en el país vecino? Sobre las perspectivas en Perú conversamos hoy con el periodista del diario La República Augusto Álvarez Rodrich.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Free the Nipple. ¿Por qué las mujeres tenemos que cubrirnos?

Qué pasa: Regresa la contaminación. Expertos esperan alto aumento en niveles de esmog para Santiago este invierno y un alza en el consumo de leña.

Práctico: Los mejores cargadores para teléfonos. Los enchufes que antes abundaban en las casas hoy se hacen escasos: muchas compañías ya no los incluyen con sus dispositivos y hay que saber conseguirlos aparte.

Culto: Un éxito de época. Bridgerton se convierte en la serie en inglés más vista de Netflix.

En portada

Accede a la versión papel digital de La Tercera desde aquí.