Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: nueva muerte en la Macrozona Sur pone en entredicho la estrategia del gobierno en la región

La muerte del trabajador forestal Segundo Catril Neculqueo de 66 años de edad, quien recibió un disparo en su cabeza durante una emboscada en la comuna de Relún, y el ataque de unos 70 encapuchados a una base temporal de Carabineros que protegía un predio agrícola en Arauco, pusieron en entredicho el diseño de estado de excepción de emergencia de carácter acotado que decretó el gobierno la semana pasada para la Macrozona Sur.

La violenta jornada, de hecho, reactivó la presión de la derecha, y también de dirigentes y parlamentarios del bloque oficialista Socialismo Democrático, por ampliar el alcance del estado de excepción y dotar de mayores facultades a las Fuerzas Armadas, para que en su tarea de colaborar con el resguardo del orden público se puedan desplegar libremente en la zona y no solo por algunas carreteras, de acuerdo al plan original del gobierno.

“Siempre lo sostuve, no me parecía un estado de excepción acotado. La seguridad implica mano dura con la delincuencia y no hay que tener temores ni vivir de los traumas del pasado. Hay que poner un estado de excepción total”, dijo el senador Fidel Espinoza, una de las voces del PS que cuestionaron la estrategia gubernamental.

Desde el gobierno, en tanto, según un reporte de las periodistas Isabel Caro y Rocío Latorre, transmitieron que, si bien el decreto del estado de emergencia está focalizado en la seguridad de rutas y carreteras, también considera un artículo que permitiría a las fuerzas militares desplegarse por los territorios y comunidades de la región. Lee más de esta historia.

Minsal en alerta por propagación de la viruela del mono

Ante la sorpresiva propagación a nivel global de la denominada viruela del mono, una extraña infección zoonótica que podría llegar a ser mortal, el ministerio de Salud instruyó el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en el país, con especial atención en la pesquisa de enfermedades febriles de origen desconocido.

“Frente a los recientes reportes de viruela símica informados a través de la OMS, se debe mantener la alerta en la red nacional de vigilancia epidemiológica considerando el alto tránsito de personas a nivel global, lo cual plantea un escenario de mayor riesgo de introducción de enfermedades transmisibles”, se señaló en un oficio enviado a las seremis de Salud de todo el país.

Aunque en Chile no se han registrado casos de viruela símica hasta la fecha, ni tampoco se ha evidenciado la presencia de la enfermedad en el territorio nacional en las últimas décadas, el domingo se reportó un caso sospechoso en Argentina y ya hay pacientes confirmados en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España, entre otras naciones. Lee más de esta historia.

> Lanzarán el observatorio de precios. El gobierno explicó que se trata de una plataforma que mostrará a los consumidores un mapa con los valores promedio y los más baratos de diferentes grupos de productos en en distintos locales de comercio. Sigue leyendo

> Agenda de Derechos Humanos. ”Tenemos el deber de no olvidarlos”, dijo el Presidente Boric al presentar ayer la “Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación” por las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el estallido social. Sigue leyendo

> Nueva postergación del Censo. El gobierno decidió posponer para 2024 el Censo agendado originalmente para 2022 y que la administración de Piñera ya había suspendido hasta 2023. Se argumentó que la pandemia ha dificultado su preparación. Sigue leyendo

Violencia desbordada en La Araucanía

El asesinato de un trabajador forestal es la constatación más evidente del enorme riesgo al que se ven expuestos los habitantes de la Macrozona Sur, ante la incapacidad del Estado para asegurar el estado de derecho.

» “Me too”

No cabe duda de que con la llegada de “Me too” y de sus réplicas locales (el “mayo feminista”) se han remecido las bases de un modelo patriarcal de justicia. Un síntoma de esto es la falta de controversia sobre la pertinencia de la perspectiva de género en el juicio de Nicolás López. Pero no todo lo que brilla es oro. El enfoque de género no es un amuleto que una vez invocado sea capaz de transfigurar, automáticamente, las otras lógicas que campean en los juicios.

Por Yanira Zúñiga

» Esto no ha terminado...

Distintas y muchas personas han señalado lo siguiente: “El proceso constituyente finalizó porque el grueso de la propuesta de la nueva Constitución ya está sobre la mesa”. Sin embargo, existe la posibilidad de que las seis semanas restantes sean fundamentales tanto en el contenido como en la valoración del proceso constitucional. Ojalá así sea. No será fácil.

Por Pía Mundaca

¿Qué está en juego en las elecciones presidenciales colombianas? El próximo domingo, los colombianos elegirán al sucesor del presidente Iván Duque y las encuestas dan como favorito al candidato izquierdista Gustavo Petro. De ganar, sería la primera vez que la izquierda gobierne el país. Sobre qué está en juego en estos comicios hablamos con Sandra Borda, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes de Colombia.

