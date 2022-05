¿Por qué Chile ama a Coldplay? Una locura de cuatro shows en el Estadio Nacional

En una decisión inédita para la industria de conciertos local, los británicos Coldplay agendaron un cuarto concierto en el Estadio Nacional, para el próximo 20 de septiembre, en el marco de su Music Of The Spheres World Tour. Una presentación forzada por la alta demanda por entradas en sus otros tres shows en el país, lo que da cuenta de un fenómeno casi sin paralelos en tierra chilena.

Más, si se considera que los ingleses solo se han presentado en Chile en dos ocasiones. La primera vez fue en 2007, con tres shows en el Espacio Riesco entre el 14 y el 16 de febrero. Una ocasión que estuvo marcada por los altos precios de las entradas, lo que fue abordado sin tapujos por el cantante, Chris Martin, de alguna forma marcando una conexión con su fanaticada.

Pese al entusiasmo de la audiencia, en esa ocasión, el ahora crítico musical de La Tercera, Marcelo Contreras, escribió para El Mercurio una reseña poco favorable hacia los británicos. “Me pareció una banda livianita, muy ligera, lo que te hace cuestionarte el impacto que tienen. Reconozco que fue un debut bastante pálido respecto a la experiencia que brindaron después en el Estadio Nacional”.

Se refiere a la segunda presentación, en el coloso de Ñuñoa, casi una década después, en 2016. Para entonces, la banda ya era una maquinaria de estadios afinada, con un espectáculo muy bien estructurado. “Independiente de la opinión que puedas tener, ellos tienen todo el número muy bien coreografiado, hacen participar a la gente, los integran en una experiencia colectiva que para la gente es muy grata -explica Contreras-. Tiene una tonalidad casi infantil, harta luz, se repartió una pulsera que se activaba en determinadas canciones. Independiente de su calidad musical, esto de ser tan buena onda logran encauzarlo en vivo de una manera muy convincente”.

Un show imperdible

Pulseras de colores fuertes, luces, globos, todo es parte de un espectáculo que se ha consolidado una experiencia atractiva para la audiencia. De allí que se vuelva una ocasión imperdible para aquellas personas que no necesariamente son fans de la banda, pero que igualmente conocen algunas de sus canciones más conocidas. Solo en Argentina, acaban de agendar una quinta presentación en el Estadio Monumental de River Plate, lo que da cuenta de su arrastre como show en vivo.

Para Marcelo Contreras, la propia obra de la banda permite explicar parte de su popularidad. ”Es un tipo de música que cala en gente que no necesariamente es fanática de la música, le da una vibra muy positiva, que es algo que Coldplay constantemente intenta transmitir; que hay una esperanza en este mundo que parece oscuro. La música de ellos transmite esa intencionalidad, más con espectáculos en vivo que son muy consistentes, realmente te ves empujado a participar en un espectáculo de características litúrgicas”.

Además de sencillos exitosos como Yellow o In my place, Chris Martin ha cultivado un activismo acotado, pero de alcance global. Ha respaldado causas como el comercio justo, ha sido activista y curador del Festival Global Citizen, e incluso ha apoyado iniciativas de Aminstía Internacional, como su empeño por regular el comercio de armas a nivel mundial. Y como no, parte de ese empeño lo han llevado a sus shows en vivo; en su sitio web, la banda compromete que el Music Of The Spheres Tour es “lo más sostenible y bajo en carbono posible”. Por ello “en 2019, encargamos a un equipo de expertos en sustentabilidad que investigara nuestro impacto ambiental y nuestra huella de carbono. Esto nos ha ayudado a identificar las áreas clave en las que podemos evitar, reducir y mitigar nuestras emisiones de carbono”. Es decir, se apela a una fibra de alcance social que puede conectar más allá de la música.

A ello se suma el anuncio de que publicarán discos solo hasta el año 2025, lo que explica la orientación que le darán a su carrera. Ello le da a sus shows en Chile un inesperado tono de cierre de una etapa. “Nuestro último álbum real saldrá en 2025, y después de eso, creo que ya solo haremos giras -detalló Chris Martin en diciembre de 2021 en charla con la BBC.- Quizá hagamos algunas colaboraciones pero el catálogo de Coldplay propiamente dicho se acabará en ese momento. Tenemos tres álbumes más, y cada uno tiene sus propias cosas”.