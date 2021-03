Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: se enreda la reforma previsional y los detalles del proyecto para una elección en dos días

Se enreda la reforma previsional: anuncios de Piñera descolocan al oficialismo y la oposición

La idea era presentar ayer la nueva y última propuesta del gobierno de reforma previsional. Sin embargo, el diseño no solo generó la natural molestia de la oposición tras ser notificados del término de las negociaciones, sino que también de los partidos de Chile Vamos, que resintieron no haber sido informados previamente de las modificaciones al proyecto original.

Los partidos de gobierno reclamaron que, al igual que la oposición, se enteraron de los cambios la noche del lunes, cuando el Presidente Piñera adelantó por televisión que a la iniciativa aprobada en la Cámara (que aumenta en 6 puntos la cotización, tres para las cuentas individuales y tres a un fondo solidario) se adicionarían recursos fiscales provenientes de la eliminación de exenciones tributarias para aumentar las pensiones de determinados segmentos.

“Para nosotros es difícil apoyar un proyecto que no conocemos. Estamos disponibles para ayudar, pero si el gobierno quiere hacerlo solo, no creo que vaya a llegar muy lejos”, advirtió la senadora y ex presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe.

Alertados por la incomodidad en el propio oficialismo, dirigentes y parlamentarios de Chile Vamos comenzaron a ser contactados desde el Ejecutivo buscando allanar el camino para que el esperado anuncio pueda concretarse hoy miércoles.

Más difícil de superar serían las aprensiones de la centroizquierda, desde donde advirtieron que ante el ultimátum del gobierno podrán en tabla la votación del proyecto esta semana y que, si bien aprobarán la idea de legislar, rechazarán sus artículos. Lee más de esta historia.

Si el proyecto es aprobado, las elecciones de alcalde, concejales, constituyentes y gobernadores se realizarán en dos jornadas, los días sábado 10 y domingo 11 de abril.

Elecciones en 2 días: qué dice el proyecto que el gobierno envió al Congreso

La Moneda ingresó la noche del lunes al Senado la iniciativa que permite realizar las elecciones convocadas para el 11 de abril en dos jornadas, como una forma de contener los riesgos de contagios por Covid. Se argumentó que dado que serán cuatro comicios simultáneos (alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes) el tiempo de votación podría aumentar en tres minutos por persona, provocando un incremento peligroso de aglomeraciones.

Acá algunos detalles del proyecto:

Vocales de mesas: aunque primero se planteó elegir vocales distintos para el sábado y el domingo, finalmente se estableció que quienes sean designados para cumplir esta función la ejerzan ambos días. A modo de compensación económica, recibirán un bono de 30 mil por cada jornada.

Resguardo de las urnas: los recipientes con los votos ingresados tras el cierre de la jornada del sábado 10 serán sellados y su custodia estará a cargo de las Fuerzas Armadas.

Horarios especiales: el Servel tendrá la atribución de fijar horarios exclusivos para determinados grupos etarios o con riesgo de contagio, como adultos mayores, mujeres embarazadas o enfermos crónicos.

Lee más de esta historia.

> WhatsApp, el nuevo enemigo al volante

Estudio de la Mutual de Seguridad y la ONG No Chat reveló que el uso de la aplicación de mensajería eleva hasta 27 veces la conducción distraída, y tres veces la posibilidad de atropellos y colisiones.

Por qué importa: experimento realizado con 60 personas de entre 18 y 72 años refuerza la tesis de que usar celulares al momento de conducir es una conducta altamente peligrosa y debe ser erradicada de forma urgente.

En el estudio se observaron situaciones alarmantes, como que quienes usaron WhatsApp tendían a conducir en zigzag, a bajar intempestivamente la velocidad y a subirse a la vereda.

En perspectiva: los autores del informe abogaron por la aprobación de un proyecto de ley que endurece las penas por conducir desatento, tipificándolo como una infracción gravísima, con multas de hasta 3 UTM y la suspensión de la licencia. Lee más de esta historia.

> El fin de Felices y Forrados. Gino Lorenzini anunció el cierre de la firma de asesorías financieras previsionales luego que el Congreso despachara a ley el proyecto que aumenta la regulación a la actividad y los obliga a entregar garantías. Sigue leyendo

> Tercer retiro da su primer paso. La Cámara de Diputados declaró admisible un segundo proyecto para un nuevo retiro del 10% de fondos previsionales, con lo que su tramitación puede comenzar. El gobierno amenazó con recurrir al TC. Sigue leyendo

> Minsal pide más camas UCI. A raíz del preocupante aumento de contagios Covid en Santiago, se está exigiendo a hospitales y clínicas proveer el máximo de camas UCI que tuvieron habilitadas para el peak de la primera ola de julio del año pasado. Sigue leyendo

> Gesto de Lavín inquieta a Chile Vamos. El abanderado UDI se ha fotografiado y aparecido en videos con dos candidatos a la convención constituyente por el distrito 11 y que pertenecen a la lista del Apruebo, la que compite contra el pacto oficialista. Sigue leyendo

Tercer retiro y pensiones, la nueva batalla previsional: Aunque la idea de un nuevo giro de los fondos de pensiones es respaldada por varios parlamentarios, está por verse si tendrá el apoyo que han logrado los retiros anteriores. Lo mismo que la reforma previsional con los cambios que anunciará el Presidente Piñera.

