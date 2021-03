Se enreda el anuncio previsional de Piñera: Letelier advierte que pondrá en votación el proyecto y oficialismo pide explicaciones

Fuerte molestia causaron las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera sobre la reforma de pensiones. En su sector hubo reclamos porque acusaron que no sabían que se estaba delineando una nueva propuesta, y en la oposición por el contenido de la misma y por el ultimátum que les envió.

A tal punto llegó la incomodidad con el anuncio del Mandatario, que los senadores de la Comisión de Trabajo anunciaron que colocarán esta semana en votación el proyecto, pese a que el gobierno no lo calificó con urgencia alguna. Y que aprobarán la idea de legislar, pero rechazarán su articulado para enviarlo a una comisión mixta que dirima el futuro de esta iniciativa.

La noche del lunes, el Mandatario en entrevista con T13 sostuvo que mantendría en esencia el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que divide la cotización adicional en 3% para las cuentas individuales que administran las AFP, y el otro 3% iría a un fondo solidario para lo cual se creará un nuevo ente autónomo. Además, anunció un aporte adicional que se financiará con un nuevo proyecto que eliminará exenciones tributarias. “Si no logramos un acuerdo pronto, vamos a poner discusión inmediata, y vamos a hacer que el Congreso y el país discutan arriba de la mesa las dos propuestas”, remarcó Piñera.

Desde el gobierno discrepan de la versión de que el anuncio encontró por sorpresa a los parlamentarios. Insisten en que se habían reunido previamente con los actores principales para tantear el terreno, sin embargo, desde la oposición desestimaron esta versión, indicando que si bien se reunieron con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el encuentro fue de carácter formal, para conocerse en vista de que el cambio en Teatinos 120 fue en medio del receso.

Aseguran que no sólo no fueron informados de la nueva propuesta, sino que insisten en que ésta echa por tierra el avance que habían tenido hasta enero. Fuentes conocedoras de estas conversaciones afirman que durante la gestión de Ignacio Briones y en medio de la efervescencia por el segundo retiro del 10% de fondos previsionales, había un acuerdo en torno a que la mayor parte del 6% se fuera a ahorro colectivo. No obstante, la salida de Briones del Ministerio de Hacienda cerró esta puerta. Y ahora parece que se le puso cerrojo.

“Cuesta entenderlo. El Presidente una vez más hace un anuncio sin contenido que deja descolocado a su propio sector. Desconocemos el detalle de lo que planteó, necesitamos un mínimo de seriedad ante un tema de tal relevancia como la reforma previsional, que requiere una propuesta concreta. El Presidente nos ha notificado que volvimos a fojas cero”, señaló la senadora Carolina Goic (DC).

Asimismo, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), e integrante de la comisión, puntualizó que durante un año la oposición ha buscado tender puentes para llegar a una reforma consensuada. A mediados del año pasado el bloque presentó un diseño con el 6% de cotización a un fondo colectivo que bonificaba en distintos formatos a las mujeres y la permanencia en el sistema.

Expresó su desacuerdo con las palabras del Mandatario: “Cuando el Presidente nos da un ultimátum: aceptan esto o se terminó. Bueno, se terminó, porque el diálogo tiene sus límites y pondremos en votación el proyecto. Nadie puede negarse a la idea de legislar, pero se rechazará todo el articulado para que vaya a una mixta. No queremos pensar que este apuro sea la cara para impedir un avance de un tercer retiro del 10%, porque debatir así una reforma de tanta trascendencia es poco responsable”.

De la misma forma, el titular de la comisión, senador Juan Pablo Letelier (PS), anunció que pondrá en tabla el proyecto para su votación esta semana. “Pondremos en tabla el proyecto, lo votaremos, vamos a rechazar todo (los artículos) para ir a una mixta, pero antes el proyecto debe pasar por la Comisión de Hacienda y la sala, y nos pillará en abril. Todos entendemos que ese es otro escenario y que se hace muy difícil que salga una reforma”, recalcó, refiriéndose a las elecciones de constituyentes.

Diferencias en el oficialismo

En tanto, la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, integrante de esta comisión, expresó su incomodidad por los anuncios del Mandatario, manifestando que no estaban informados del contenido de la última propuesta: “Nosotros estamos disponibles para poder ayudar, pero si el gobierno quiere hacerlo solo no creo que vaya a llegar muy lejos”.

Ante ello, el quinto integrante de la instancia, senador Rodrigo Galilea (RN), terminó siendo el único que apoyó el gobierno con su planteamiento: “El tema de aumentar los fondos previsionales más allá del 16% era algo que conversamos en diversas reuniones con el exministro Briones, la ministra Zaldívar y el propio Presidente. También se conversó informalmente con senadores de oposición. Finalmente, el Presidente señaló que quería proponer recaudar y aportar esos dos puntos extras. Ese anuncio es un aporte, sin duda alguna, pero se debe complementar con más información”.