Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: avanzan tratativas para sumar al PS a gabinete de Boric y el PC pide no morigerar el programa

Avanzan tratativas para sumar al PS a gabinete de Boric y el PC pide no morigerar el programa

En medio de las conversaciones para sumar al gobierno de Gabriel Boric a fuerzas políticas que sin ser de Apruebo Dignidad apoyaron su candidatura en la segunda vuelta presidencial del domingo, el Presidente electo se reunió ayer con el timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

En la cita, nos cuentan los periodistas Isabel Caro y Felipe Cáceres, el próximo mandatario le habría transmitido al senador PS la fórmula que gana terreno en su coalición para que socialistas, y eventualmente otras tiendas de centroizquierda, asuman cargos en sus equipos ministeriales. Esto es, participar del gobierno, pero sin desdibujar los actuales límites de Apruebo Dignidad, donde predominan las colectividades del Frente Amplio y el Partido Comunista.

“Esta fue una primera conversación donde abordamos los desafíos programáticos y la importancia de la colaboración para que al gobierno le vaya bien. Respecto de otro tipo de decisiones, en su momento serán anunciadas y el propio Presidente electo es quien las tomará”, dijo Elizalde tras la reunión.

Sobre las tratativas para sumar a partidos de la ex Concertación al gobierno de Apruebo Dignidad, el presidente del PC, Guillermo Teillier, dijo que respetarán la decisión que tome Gabriel Boric, pero que esto no se debe traducir en una moderación del programa comprometido en la campaña.

“La idea es hasta dónde podemos llegar en un entendimiento con otras fuerzas, no para morigerar o renunciar al programa, sino que para hacer posible su cumplimiento”, afirmó Teillier, junto con reforzar que la integración de otros partidos no necesariamente tiene que pasar por incorporarlos a la alianza entre el Frente Amplio y el PC. Lee más de esta historia.

Las otras reformas que preocupan al mercado: reducción de la jornada laboral y alza del salario mínimo

No solo la reforma tributaria comprometida por Gabriel Boric en su campaña ni la conformación de su equipo económico mantienen inquietos al mercado y a los economistas de la plaza. Otras medidas de su programa, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y el aumento del salario mínimo a $500 mil también preocupan a los agentes económicos.

Economistas consultados por Pulso en un artículo del periodista Carlos Alonso coincidieron en que el proceso debe ser gradual y que impulsar ambas medidas al mismo tiempo afectaría de manera importante al empleo y la actividad.

“Todo dependerá de la velocidad en que se implemente la reducción de horas. La gradualidad da más espacio para que las empresas se ajusten y, por lo tanto, el impacto negativo pueda ser menor, pero eso no significa que no haya efectos adversos”, sostuvo el economista de Geminis Consultores, Alejandro Fernández.

Respecto del incremento del salario mínimo, el director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Juan Bravo, dijo que si este no va acompañado de aumentos en la productividad laboral, se producirán impactos negativos en la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, promoviendo la informalidad.

“El programa de Gabriel Boric propone un aumento del salario mínimo hasta $400 mil en su primer año, lo que equivaldría a un incremento cercano al 12% por sobre la inflación. Sin embargo, el crecimiento esperado para el próximo año está apenas en torno al 2%, por lo que esta alza no estaría alineada con el incremento de la productividad laboral”, sentenció Bravo. Lee más de esta historia.

A foco...

>Estudio internacional sobre ómicron valida esquema de vacunación de refuerzo contra el Covid-19 aplicado en Chile

Resultados preliminares de dos investigaciones desarrolladas por la Universidad de Hong Kong señalan que la protección que ofrece el esquema de inoculación base con vacunas de los laboratorios Pfizer y Sinovac resulta débil frente a la nueva variante ómicron de Covid, por lo que –se agrega– se hace imperativo una dosis de refuerzo.

Para entender: un primer estudio, en base a 25 personas inoculadas con dos dosis de Pfizer y otras 25 con dos dosis de Sinovac, señala que en el primer caso solo 5 receptores demostraron tener capacidad neutralizante contra la nueva variante del virus y que la eficacia de la vacuna se redujo significativamente al 20-24%. En el caso de la vacuna china, se informó que no se observaron suficientes anticuerpos en ninguno de los sujetos.

El segundo estudio, en tanto, señala que una dosis de refuerzo con la vacuna Pfizer a quienes se inmunizaron inicialmente con dos dosis de ese laboratorio o con Sinovac proporciona buenos niveles protectores de anticuerpos contra la nueva mutación.

Por qué importa: la investigación china resulta alentadora para Chile, considerando que en nuestro país se está aplicando desde agosto pasado un esquema de refuerzo combinado de vacunas para elevar la respuesta inmune contra el Covid. Lee más de esta historia.

Atención con...

> El consejo de Bachelet. Tras exponer ayer en la Convención Constitucional, la ex Mandataria recomendó a los constituyentes “comunicar más y mejor lo que hacen”, para que la gente sienta que comienzan a haber “resultados”. Sigue leyendo

> Piñera busca refichar a Daza. En medio del primer aniversario del inicio de la vacunación contra el Covid-19, el Mandatario pidió a la ex subsecretaria de Salud –quien dejó su cargo para sumarse a la campaña de Kast– reintegrarse al Minsal. Sigue leyendo

> Carabineros y la Convención. El general director de la policía uniformada, Ricardo Yañez, envió un oficio a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, manifestando su disposición a exponer sobre la modernización de la institución. Sigue leyendo

Editorial

Nueva prórroga a ley de servicios básicos

El proyecto que tramita la Cámara busca extender los beneficios por un año más, desentendiéndose de sus complejos efectos, pero además choca con la solución que se explora en el Senado junto al Ejecutivo, que busca una solución más integral.

Opinión

» Nuevo gobierno y economía

El restablecimiento de los equilibrios fiscales y el control de la inflación son cruciales, tanto para la recuperación de la inversión como para entregar un horizonte de certidumbre a la ciudadanía. Requieren, eso sí, estar insertos en una estrategia global que asegure su sostenibilidad en el tiempo.

Por Eugenio Rivera

» Lo dulce y lo agraz

No hay duda que nuestra institucionalidad no es perfecta y que en algunos casos incluso requiere de cambios profundos y en otros de perfeccionamientos, pero me temo que “si no aprendemos de la historia estaremos condenados a repetirla” por culpa de los que no la estudian.

Por Rolf Lüders

El café diario

La confesión del anarquista Solar. Francisco Solar estaba acorralado por la fiscalía. Pero su confesión del miércoles no solo confirma su autoría en tres atentados entre junio de 2019 y febrero de 2020, sino que también entrega detalles sobre sus intenciones y motivaciones. ¿Qué pretende ahora con esta confesión? ¿Cuán lejos había llegado la investigación del Ministerio Público en el llamado Caso Bombas 2? Conversamos con la periodista de La Tercera Leslie Ayala sobre la causa y sobre cómo este hecho, de pasada, ofrece una suerte de revancha para el Ministerio Público tras el fracaso de hace diez años.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: “Si ella puede, ¿por qué yo no?”. Conoce la importancia de los referentes para la comunidad LGTBIQ+.

Qué pasa: Chile, el país más seguro para pasar la Navidad. Según un ranking que confecciona Bloomberg, esto se debe a nuestro avanzado nivel de vacunación y la calidad de la atención médica.

Práctico: ¿Triste en Navidad? Dos expertas nos entregan sus consejos para enfrentar la melancolía en Nochebuena.

Culto: Muere Joan Didion. La escritora y periodista, una de las voces más personales y vibrantes de la literatura estadounidense del siglo XX, falleció a los 87 años de edad.

En portada

