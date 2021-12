Bachelet: “El mejor espejo en el que habrá que mirar nuestro futuro Parlamento es lo que ha logrado la Convención”

Rodeada de sus escoltas y de un grupo de mujeres que se reunió para recibirla, la expresidenta y actual Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, ingresó este jueves al edificio del exCongreso, sin dar declaraciones a la prensa, a las 9:13 horas de la mañana.

Su visita, en calidad de exmandataria, formó parte del proceso de audiencias públicas de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, con el fin de analizar las diferentes formas en que se pueden configurar la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. Los coordinadores de la comisión, Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) y Ricardo Montero (PS) fueron quienes le dieron la bienvenida.

La misma comisión había recibido durante esta semana al expresidente Ricardo Lagos, como también a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ximena Rincón (DC) y Diego Paulsen (RN).

Desde que se anunció la visita de Bachelet -que reside en Ginebra pero se encuentra en Chile pasado las fiestas de fin de año-, convencionales de distintos sectores valoraron su experiencia y aludieron a la propuesta constitucional que ella inició en su segundo gobierno, la que se caracteriza por atenuar el presidencialismo al trasladar iniciativas de ley del Ejecutivo al Congreso, como las relacionadas a la seguridad social, por ejemplo.

Pese a que en su propuesta se desprende una defensa al presidencialismo, con la designación del mandatario como Jefe del Estado y Jefe de Gobierno, así como con la extensión de su mandato a seis años, hoy la expresidenta reconoció que no pretende entregar una propuesta definida. “No me corresponde dar un punto de vista definitivo sobre un asunto cuya diversidad he podido comprobar en el mundo”, dijo en la sesión de esta mañana.

Incluso, cuando llegó el momento de responder las preguntas que le hicieron los convencionales sobre su exposición, como se hace con todos los invitados a las audiencias, ella afirmó: “No tengo idea de muchas de las cosas que ustedes (los convencionales) me preguntan, para ser muy franca”. También marcó una diferencia con su propuesta, ya que admitió que no está de acuerdo con extender el período presidencial. “¿Se imaginan seis años de un Presidente malo? Es una tragedia para un país”, señaló Bachelet.

La exmandataria sí reconoció que es importante “hacer el esfuerzo de situar la argumentación en nuestra trayectoria histórica, ya sea para desapegarnos de ella o para perfeccionar el camino seguido hasta ahora”.

Además, destacó que el presidencialismo actual “no es tan exagerado como antes”. “En la época de Lagos se llegaron a acuerdos y se bajaron muchas de las atribuciones que antes tenían. Todavía quedan bastantes, pero (...) un régimen completamente parlamentario no sé si en nuestra cultura política y en la realidad política que estamos viviendo hoy día fuera lo más adecuado, porque (...) está esta multiplicidad de partidos”, justificó.

En cuanto a la estructura del Congreso, Bachelet reafirmó que la lenta tramitación de los proyectos de ley y los bajos niveles de cooperación, “podrían ser resueltos, en parte, por un Congreso unicameral”, aunque también reconoció que el bicameralismo podría asegurar mejor calidad de los proyectos por la doble tramitación legislativa. “La verdad es que no hay respuestas simples, ambas posibilidades tienen pros y contras”, afirmó, agregando que “el bicameralismo ofrece mayores posibilidades de controles mutuos entre las cámaras”.

Aunque no especificó una estructura para el Parlamento, aseguró que el “mejor espejo en el que habrá que mirar nuestro futuro Parlamento es lo que ha logrado la Convención Constitucional, combinando mecanismos correctivos y de reconocimiento a nuestra diversidad”.

Sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, Bachelet manifestó que una de las dificultades grandes para cualquier Presidente, sea un sistema presidencial o semipresidencial, es que va a depender también de la coalición que lo apoya. “Tuve una primera experiencia con cinco partidos políticos y después con siete. Créanme, no es fácil. Hay un programa de gobierno que se apoya, pero después empiezan las necesidades de los parlamentarios, responderles a sus bases”, señaló.

Tras su exposición, la expresidenta hizo un punto de prensa en que no respondió preguntas. “He querido estar aquí para darles mi apoyo, intercambiar algunas experiencias. (...) No todo se resuelve con la Constitución, pero muchas cosas son esenciales de definir en una nueva Constitución y que responda a lo que la gente cree, un Estado que de verdad pueda dar garantía de derechos a todos sus ciudadanos”, sostuvo.

La coordinadora Catrileo, en tanto, hizo un balance positivo de la exposición de la exmandataria y señaló: “Ella viene a dar un apoyo al trabajo de los convencionales y de la Convención. Me quedo también con que ella tiene la esperanza de que termine este proceso de cambios que incluso ella misma inició, con el proceso que se vivió en su gobierno; y con el llamado a buscar los consensos mayoritarios, pensando en el bien del país, pero también haciéndose cargo de los disensos”.