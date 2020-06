Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: Gobierno fija plan de emergencia en US$12 mil millones, fallecidos por Covid equivalen al 15% del total de decesos de mayo y crece temor por rebrote en EE.UU.

Como señala el dicho: “no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla”. Hoy vence el periodo autoimpuesto por el gobierno y la oposición, para alcanzar un consenso que permita impulsar un plan de emergencia en el marco de la crisis por la pandemia. En medio de arduas negociaciones, a través del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, La Moneda presentó una segunda propuesta en la que elevó el marco fiscal y planteó disponer de un Fondo Covid por US$12 mil millones, frente a los US$10 mil proyectados anteriormente. No obstante, pese a que en un comienzo en la oposición valoraron la apertura del Ejecutivo, también calificaron como “trampa” que se ampliara el plazo de gasto del marco: ahora contempla un programa de 24 meses (cuatro más que antes). Así, desde la centroizquierda han insistido en que la mayor parte de los recursos se debe enfocar en la emergencia “inmediata” como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no, como propuso el gobierno, en los años que vienen.

› Despacho de proyecto que suspende cortes de servicios básicos por mora complica al gobierno. Pese a haber cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa, en el Ejecutivo existen aprensiones con recurrir al TC. La ley fue despachada ayer con 28 votos a favor -5 de Chile Vamos-, ningún rechazo y 10 abstenciones.

› Fallecidos por Covid-19 en mayo equivalen al 15% de todos los decesos de ese mes. Según el nuevo cálculo hecho por el Ministerio de Ciencias, 1.649 de los 11.161 fallecidos contabilizados por el Registro Civil en ese lapso aparecen como positivos.

› En diciembre farmacias podrán vender remedios fraccionados. Nuevo reglamento dispone requisitos para que locales entreguen medicamentos en dosis unitarias. Norma es parte de las políticas que buscan disminuir el gasto de bolsillo en salud de las familias.

› Crece temor a nuevo brote y fuerte alza de muertos en EE.UU. El país superó los dos millones de personas contagiadas y las proyecciones estiman que podría alcanzar los 200 mil fallecidos en septiembre.

› CDF paga su cuota con retraso y los clubes recibirán este viernes su tajada de la TV. Por segundo mes consecutivo, la señal de Turner depositó la mensualidad por los derechos televisivos del torneo fuera del plazo que establece el contrato firmado con la ANFP.

Recuperar la voz: la rehabilitación de los pacientes críticos post Covid-19

Muchas de las miles de personas que han estado conectadas a ventilación mecánica invasiva y han sido dadas de alta en estos meses de pandemia, se han encontrado con una pesadilla adicional en el camino a su propia normalidad: la dificultad para hablar y para tragar alimentos. Se trata de un problema con el que los profesionales médicos están familiarizados, pero para el cual la mayoría de las personas no están preparados. El gran volumen de pacientes críticos que ha ocasionado la pandemia del coronavirus lo ha hecho aún más visible.

“La actual coyuntura abre una nueva ventana de oportunidad para -una vez superada la actual crisis y reactivada la economía- acordar un conjunto de políticas que nos permitan -como objeto de justicia prioritario- seguir reduciendo la actualmente conmovedora pobreza existente en el país”. Rolf Lüders, economista.

“Las necesidades hoy están ahí y me parece inadmisible que estemos discutiendo cuando la solución está” Ricardo Lagos, expresidente de la República, sobre posible acuerdo entre gobierno y oposición frente a la crisis del Covid-19.

Propuestas para cambio de regla fiscal

“Es erróneo pretender cambiar la actual regla ante su reiterado incumplimiento, pues ello la aleja de su objetivo fundamental, que es encaminar el gasto por una senda sustentable”.

11:00 / Liderada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se desarrolla una nueva mesa social Covid-19.

12:00 / La comisión de Constitución del Senado discute el proyecto que establece un sistema de pensiones solidarias.

22:00 / Ingresan a cuarentena total las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Peñaflor y las zonas urbanas de Melipilla, Curacaví, Til Til, San José de Maipo y Pozo Almonte. Adicionalmente se implementan nuevos cordones sanitarios en Pirque, en la Región Metropolitana y Alto Bío Bío, en la región de Biobío.