Los imperdibles de este miércoles en La Tercera: una mesa de datos sin datos, un semestre online y el equipo símbolo de la tragedia del coronavirus

No se puede decir mejor que como lo expresa La Tercera PM en su mismo título: a la Mesa de Datos sobre el coronavirus le faltan datos. La iniciativa, encabezada por el ministro de Ciencias, Andrés Couve, ha empujado que se entreguen más detalles sobre los casos de la pandemia, pero ahí se enfrentan a un límite: cómo acceder a la información más relevante y desglosada posible garantizando además el anonimato de los involucrados. ¿Cómo pinta esta disyuntiva hacia adelante? Vale la pena leer este reportaje.

Cuesta asumirlo muchas veces, pero lentamente se va decantando la realidad: de no mediar una cura que llegue a la velocidad de la luz -y no se ve en el horizonte cercano-, lo más probable es que sea no sólo unas semanas ni un mes, sino todo el año 2020 el que esté con disrupciones producto de la pandemia del coronavirus. Las instituciones van acomodándose a este escenario y, por ejemplo, varias universidades ya han notificado a sus alumnos en los últimos días que harán su primer semestre online de forma completa, poniendo el retorno a clases presenciales recién para agosto como primera alternativa.

¿Cuántos casos hay confirmados? ¿Estamos o no en cuarentena? Todas son preguntas que las personas se hacen habitualmente en relación con el coronavirus en Chile. Para ayudar a entender la situación de cada ciudadano, La Tercera estrena hoy un buscador por comuna en que tiene información básica sobre los casos de Covid-19 y si tiene o no alguna medida de cuarentena impuesta por el gobierno.

Pocas veces una gesta épica deportiva va a quedar tan asociada a una tragedia, y además de una manera tan rocambolesca. La historia es así: el Atalanta, un modesto equipo de fútbol italiano de la ciudad de Bérgamo, ha realizado la campaña de su vida en la Liga de Campeones, donde ya está incluso clasificado para los cuartos de final. El revuelo fue tanto que su partido de la ronda previa frente al Valencia no lo jugó en su estadio, sino en Milán, a casi una hora de distancia. Por supuesto que eso no impidió una movilización masiva: si Bérgamo ronda los 120 mil habitantes, se estima que entre 30 a 40 mil personas de la zona se desplazaron a apoyar al elenco en ese encuentro, a fines de febrero. El giro cruel del destino es que Bérgamo es uno de los epicentros azotados de manera más brutal por el coronavirus en la península itálica, y los análisis apuntan a que parte de la expansión explosiva del coronavirus se habría dado precisamente en ese encuentro que acercó al equipo local a la mayor gloria deportiva de su historia.