Luis Hermosilla, el día “D”: este martes tribunal decide si acoge prisión preventiva para el otrora “poderoso” penalista

“También está mal que una abogada grabe a su cliente y a un colega...”. Esa era la frase que estaba entregando Juan Pablo Hermosilla, abogado de Luis Hermosilla, al comienzo del día 4 de la audiencia de formalización en contra de su hermano, cuando fue interrumpido. La magistrada Mariana Leyton tomó la palabra y afirmó: “Abogado, disculpe que lo interrumpa, pero vamos con las consideraciones de derecho”.

Apenas iniciaba la audiencia, pero la breve interrupción de la jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago solo sería el comienzo de un tenso intercambio que marcaría la nueva jornada de formalización del abogado Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y su esposo, Luis Angulo, en el denominado caso Audio. Etapa que concluirá este martes, cuando el tribunal decida si acoge la solicitud del Ministerio Público y decreta la prisión preventiva de los tres imputados, entre ellos el otrora “poderoso” abogado penalista.

Ante la interrupción inicial de Leyton, Hermosilla guardó silencio unos segundos, la miró seriamente y respondió: “Magistrado, tengo 13 horas que contestar”. Pese a eso, la jueza volvió a tomar la palabra y le retrucó: “Abogado, sí, pero yo dirijo la audiencia, le solicito que si va a hacer apreciaciones que diga relación y luego desarrolla el argumento”.

La defensa del protagonista del caso Audio no quedaría ahí, ya que nuevamente le respondería a Leyton: “No me interrumpa, magistrado, porque tengo derecho a hablar, le pido que me escuche...”. Ese es solo parte del debate entre la magistrada y la defensa de Luis Hermosilla, quien durante casi dos horas entregó los argumentos y razones por las cuales considera “excesiva” la solicitud de prisión preventiva en contra de Luis Hermosilla, donde además apuntó que para quedar tras las rejas debe existir un juicio.

Ve el momento completo a continuación:

“Aquí estamos pidiendo los mismos derechos”

Superada la discusión, Juan Pablo Hermosilla comenzó su argumentación en contra de la solicitud de prisión preventiva de parte de la Fiscalía Oriente, la que le imputa en este caso los delitos de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios.

En primer término, afirmó que “aquí hay una operación comercial y financiera respecto a los señores Sauer que viene en marcha de antes de que el señor Hermosilla sea abogado de ellos”, señaló respecto al rol de “inductor” en el que el Ministerio Público catalogó al abogado. Seguido de aquello, Hermosilla apuntó que su hermano, para haber cometido los delitos que le imputa el Ministerio Público, “tendría que haberse enriquecido, y Luis se ha empobrecido con esto”, sostuvo.

Respecto a eso, la defensa del abogado apuntó que “legítimamente se ha planteado que aquí los abogados, y en particular él, somos personas privilegiadas que podemos tener derecho a una justicia distinta que el resto. Aquí no pedimos eso. Aquí lo que estamos pidiendo, magistrado, son los mismos derechos de cualquier ciudadano, aquellos derechos que garantizan los tratados internacionales y la Constitución”.

Más adelante Juan Pablo Hermosilla pasó a exponer sus argumentos respecto a la calificación del delito de lavado de activos. En ese sentido, afirmó que en la causa “se trata de neutralizar a Luis Hermosilla, de tratarlo como un enemigo”.

“Si Luis Hermosilla estuviera financiando un grupo terrorista, si se dedicara a lavar el dinero del cartel de Juárez, estaríamos discutiendo estas penas y estarían diciendo que tendría casi 18 años. Se rebajan las garantías, se establecen tipos penales abiertos y esto es derecho penal del enemigo”, afirmó respecto a la calificación jurídica y de pena que se ha señalado en el caso del protagonista del caso Audio.

En ese sentido, afirmó que Hermosilla lo que hizo, en el caso de los dineros recibidos por Factop, se trató de una operación como la de cualquier otro cliente de la empresa de las hermanos Sauer. “Le pregunto a este tribunal, pedirle crédito a un factoring que funcionaba abiertamente, perfectamente bajo control de las autoridades financieras chilenas, se transforma en lavado de dinero”, dijo.

Seguido de eso, apuntó a que en esta causa “se dice, ¿sabe que al señor Hermosilla lo vamos a tratar igual?, y esto es literal, lo vamos a tratar igual que lo hubiéramos sorprendido lavando dineros y escondiendo bienes de cualquiera de los carteles de droga que hay en América Latina. Del Tren de Aragua, ya que estamos con problemas con esa organización criminal. Pero ¿cómo? Pero si el propio Ministerio Público reconoce que esto es una línea de crédito”.

“No existe ese peligro”

Ya hacia la parte final de su argumentación, el abogado Juan Pablo Hermosilla comenzó a referirse precisamente a la solicitud de prisión preventiva en contra de su hermano, como medida cautelar en la causa por la cual la Fiscalía adelantó la semana pasada que arriesga 18 años de cárcel.

En primer término, la defensa afirmó que Luis Hermosilla ha cooperado desde siempre en esta causa, afirmando que “ha estado disponible todo el tiempo”. En ese sentido, afirmó que el solicitar prisión preventiva en contra de quien ha colaborado es “peligroso”, ya que “no se puede tratar de la misma forma a la persona que coopera y a la que no coopera”.

Juan Pablo Hermosilla argumentó que la prisión preventiva se solicita cuando existe un peligro en contra de las víctimas, lo que dijo en este caso “no ocurre”, así como también en aquellos en los cuales la persona se puede fugar. En esa línea, sostuvo que en el caso de su hermano “no existe ese peligro (...) si hubiera querido arrancarse, Luis se hubiera arrancado hace mucho rato”, sostuvo, afirmando que la solicitud de la medida cautelar ya era conocida, por lo cual teniendo en consideración aquello el imputado ya podría haber huido.

Sobre esa razón, la defensa de Luis Hermosilla afirmó que esta audiencia de formalización no es un juicio, por lo cual “si quieren encarcelar a Luis, nosotros estamos disponibles para eso, obviamente como cualquier ciudadano”. A continuación, dijo: “Si aquí Luis tiene que entrar preso, que entre cumpliendo una condena”.

“Inventar este tema que se puede arrancar o es que fíjese que es un peligro para la sociedad. ¿Que va a continuar esa acción delictiva? Es un exceso, magistrado, todo esto”, concluyó antes de que se iniciara un receso y se diera paso a la defensa de la abogada Leonarda Villalobos.

La defensa a Chadwick y el delito “delirante”

Pero la audiencia del cuarto día de formalización del caso Audio también estuvo marcada por otras situaciones, como las menciones al exministro del Interior Andrés Chadwick. Fue la propia defensa del abogado imputado quien citó a la exautoridad. “Se han dicho cosas en la audiencia como fundamento, como antecedentes de contexto, que no tenían nada que ver con esto, que la única intención, creo yo, era ensuciar a Luis Hermosilla, que no tenían ninguna pertenencia”, afirmó Juan Pablo Hermosilla.

Respecto al destituido -el 2019- exministro, la defensa de Hermosilla afirmó que “se metió hasta el cansancio a Andrés Chadwick. Una persona honorable. Yo soy una persona de izquierda, no soy de derecha, no comparto sus opiniones políticas, pero es una buena persona y con el nombre de él se ha hecho de todo insinuando cosas”.

Por otro lado, el abogado también tuvo palabras para la querella por delitos tributarios, presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de su hermano, hechos que calificó como “delirante”.

Citando las clases que dicta en la universidad, Juan Pablo Hermosilla afirmó que “hasta el día de hoy no logro explicarles a mis alumnos” cómo una persona que comete un delito de corrupción “puede ser responsable al mismo tiempo, en concurso real, de un delito tributario, por no haber declarado las utilidades provenientes del delito. Eso es pulverizar uno de los principios más importantes de un derecho democrático, que es el principio de unidad de derecho. Que va a salir a colación acá, porque aquí está pasando algo similar”.

En ese sentido, afirmó que sostener que una persona que comente un delito económico “o un narcotraficante está obligado a declarar las utilidades provenientes del delito, yo lo hallo sencillamente delirante desde el punto de vista jurídico y permite establecer un exceso de derecho que se desvirtúa a sí mismo y termina produciendo más daño que el delito que está investigando. No podemos olvidarnos de los principios”.

La hora de Villalobos

Tras la comparecencia del abogado de Hermosilla, fue el turno del equipo de defensa de la abogada Leonarda Villalobos. El equipo, integrado por Alejandra Borda, Esteban Olivares y Vicente Sáez centró sus argumentos en el rol de víctima que tiene Villalobos en el caso Factop, así como también a retrucar en términos jurídicos los planteamientos de la Fiscalía.

Primero fue el turno de Borda, quien realizó un contexto del caso, apuntando que en la polémica reunión grabada por su clienta “todos dijeron cosas que no son verdad (...) por distintas razones, aparentar conocimientos, contactos o poder que no se tenía, buscar obtener los fondos que aún se debían a quien se le debía haber encargado el informe o simplemente obtener la verdad a través de hacer parecer que se estaba dentro del juego”.

Seguido de eso, la defensora apuntó al contador de la firma y de Villalobos, Jorge Pérez Guzmán, en contra de quien, además, anunciaron una querella. “Ese debe ser el norte, investigar realmente quiénes son las víctimas de esta estafa, qué ocurrió, cómo fueron engañados y dónde fue a parar su dinero”, afirmó.

Para hablar del delito de lavado de activos, fue el turno de Olivares, quien planteó que “no hay elementos suficientes a la fecha para indicar que mi defendida tenía un conocimiento tal como el que exige el lavado activo para cometer ese delito”. Los abogados, también cuestionaron la querella presentada por el SII.

“Mi representada, víctima en los hechos basales de esta investigación y querellante en los mismos, debe ser protegida como tal, como víctima de estafa”, concluyó Borda su exposición. Argumentos que también fueron considerados por la defensa de Luis Angulo.

Jornada clave

Por quinto día, la sala 503 del edificio C del Centro de Justicia, será el lugar en el cual desde las 9 de la mañana continuará la audiencia este martes. Tras 10 minutos de réplica para cada interviniente, según lo estableció la magistrada, se resolverán las medidas cautelares en contra de los tres imputados.

Tras el término de la audiencia de este lunes, el abogado Juan Pablo Hermosilla afirmó que “me da la impresión que el Ministerio Público responde más a expectativas comunicacionales que a expectativas jurídicas. Porque si no, no se entiende. Aquí lo que hay que hacer es ir a juicio”.

Eventual juicio en el que, según dijo su defensa, Hermosilla tomaría la palabra. Instancia para la que se deberá esperar algún tiempo más. Tiempo que, en el caso de la formalización y las medidas cautelares, está cada vez más cerca de resolverse.