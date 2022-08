Madre de Antonia Barra tras veredicto a Martín Pradenas: “Voy a estar tranquila con los años que está pidiendo fiscalía, ahí recién voy a creer en la justicia”

Durante la mañana de este sábado, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable a Martín Pradenas Dürr por dos delitos de violación y cinco de abuso sexual. Uno de ellos corresponde al caso de la joven universitaria Antonia Barra, víctima que se suicidó semanas después de ocurridos los hechos durante las fiestas patrias de 2019.

Tras la lectura del fallo, Marcela Parra, madre de Antonia, entregó sus primeras impresiones sobre el veredicto que se dictó en contra de Pradenas. “Voy a estar tranquila con los años que está pidiendo fiscalía, que estamos pidiendo nosotros como familia, ahí recién voy a creer en la Justicia”, dijo en entrevista con Meganoticias.

Además, en las afueras del tribunal cuando fue abordada por la prensa, declaró sentirse tranquila porque por primera vez se constató que los hechos ocurrieron según había denunciado su hija, a través de audios enviados a sus cercanos.

“Se escucharon todos los relatos de todas las víctimas, así que estamos tranquilos porque se constató que los hechos fueron así, y también pido a la Justicia y a las personas que corresponda, que prontamente sea la Ley Antonia, donde está la tipificación de la ley Suicidio Femicida”, sostuvo a las afueras del tribunal, a propósito del proyecto que está en su tercer trámite constitucional.

En esa misma línea, la madre de la víctima se encargó de aclarar que el proceso judicial aún no estaba concluido, pues esperaba que la contraparte apelara a la decisión. “Lamentablemente esto todavía no termina, me imagino que ellos van a pedir la nulidad, están en su derecho, pero todo ya está sobre la mesa. Está acreditado que fue así para las víctimas”, aseguró.

Martín Pradenas.

Además, Parra valoró la perspectiva de género con la que se ha abordado el caso. “Es creerle a las mujeres que sí fueron abusadas y que sí fueron violadas, y también les pediría sacar de nuestra cultura machista culpando a las víctimas siempre, ya sea por su estado de vulnerabilidad. Le pido a todas las mujeres que se atrevan a denunciar, que se atrevan a decir lo que les pasó, por que de ahora en adelante esperamos que los jueces y la justicia crean en su relato”.

En esa línea, hizo un llamado para que se promulgue la Ley Antonia. “Aprovecho de pedir como madre, pido y exijo que se haga y se promulgue la Ley Antonia, donde sale la tipificación penal del suicidio femicida, mi hija lamentablemente cometió un suicidio femicida porque no encontró la salida y en ese minuto no se encontraba con las armas necesarias para seguir adelante”.