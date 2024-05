Mamá de Tomás Ross llega a San Bernardo e inicia tramo final para reunirse con el Presidente Boric

“Vamos a solicitar una mejora en salud en general. Porque en la Ruta 5 nos dimos cuenta de todas las historias de gente con los problemas de salud y hay un descontento en general que es unánime”.

Esas fueron parte de las palabras de la madre de Tomás Ross, Camila Gómez, esta mañana tras llegar a San Bernardo. En ese lugar fue recibida por una multitud. “Tengo sentimientos muy encontrados. Ahora me voy a permitir sentir porque es algo que no me permití durante la caminata”, dijo esta mañana.

Ahora su recorrido seguirá por Gran Avenida, San Diego, Bandera y Moneda. Se espera que se reúna con el Presidente Gabriel Boric y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a eso de las 13.00 en La Moneda.

La mujer llegó ayer a la Región Metropolitana luego de que el 28 de abril partiera una caminata de cerca de 1.300 kilómetros desde Ancud, Chiloé, hasta Santiago con el fin de entregar al Presidente Gabriel Boric una propuesta en favor de los pacientes de distrofia muscular de Duchenne (DMD), la enfermedad que padece su hijo.

“Partí caminando por Tomy. Yo soy solo una mamá y soy una enferma. No tengo color político. Somos solo papás”, dijo. “Pretendemos que esto sea un antes y un después, que no quede aquí. Que haya un cambio en salud después de lo que hicimos”.

A esa comuna también llegó el padre de Camila, Carlos Gómez, quien señaló: “Estoy muy orgulloso de mis hijos, de los dos, de Camila y Juan Carlos. Ayer estuve con ella y viene muy deteriorada, tanto en la parte física, porque ya son 32 días con este. Y, por supuesto, que el cuerpo ya está pidiendo un descanso. Ella se propuso llegar a Santiago de Chiloé y lo va a cumplir. Mucha le dijo ‘para qué te sacrificas, podríamos hacer una caravana de autos’. Y ella dijo ‘no, caminando y llego caminando’”.

En la cruzada, la familia del menor logró reunir -por medio de donaciones- más de $3.600 millones para costear un fármaco denominado Elevidys con el fin de mejorar la vida de su hijo de solo cinco años, quien en 2022 fue diagnosticado con la enfermedad.

Según dijo Gómez, el Ministerio de Salud (Minsal) le negó la ayuda para financiar el medicamento, puesto que actualmente no se encuentra aprobado por el Instituto de Salud Pública (ISP) en Chile y debe ser traído desde Estados Unidos.