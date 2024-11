Manuel Monsalve es trasladado a cárcel de Rancagua: ingresaría a módulo donde estuvieron Jorge Valdivia y Eduardo Macaya

Esta jornada, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago determinó la medida cautelar de prisión preventiva en contral del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, tras lo cual ordenó su ingreso a una cárcel pública.

Y en horas de esta madrugada, el exdiputado era trasladado hasta el Centro Penitenciario de Rancagua donde, en primera instancia, se mantendría durante los cuatro meses fijados por el tribunal para la investigación de la causa en que la otrora autoridad es investigada por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una subalterna.

Según trascendió, Monsalve ingresaría al módulo 86 del penal, un apartado de baja complejidad destinado a internos ligados a delitos sexuales. El mismo en el que el exfutbolista Jorge Valdivia alcanzó a cumplir 13 días de prisión preventiva tras ser imputado por violación. Asimismo, ese módulo albergó por más de seis meses a Eduardo Macaya, padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya, quien fue condenado a seis años de cárcel efectiva por delitos reiterados de abuso sexual en contra de menores de edad.

Manuel Monsalve durante su formalización. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile

Con quien sí podría encontrarse en esa sección del penal es con Juan Ramón Godoy, ex alcalde de Rancagua imputado por fraude al fisco, cohecho, lavado de activos, malversación de caudales públicos y delitos tributarios. La otrora autoridad se mantiene en ese módulo por razones de seguridad.

Al momento de su ingreso al penal se le aplicará el protocolo usado para cualquier interno, es decir, un proceso de segmentación, para ratificar el lugar del penal donde será ubicado, realizar un paso por el área de salud del hospital penal y luego a su celda definitiva.

En el módulo 86 del recinto penal hay aproximadamente 70 imputados. Además del ex alcalde Godoy, se encuentran ex funcionarios de Carabineros, Gendarmeria y ex uniformados en general.