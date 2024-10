Ministerio de Educación confirma que próxima semana ingresarán proyecto que deja atrás el CAE

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó hoy martes que la próxima semana ingresarán finalmente el proyecto de ley que dejará atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y modernizará el sistema de financiamiento de la educación superior.

Si bien no quiso dar la fecha en específico, ya que señaló que “siempre hay detalles que pueden hacer que entre un día más tarde o un día menos tarde”, sí señaló que la presentación de la propuesta del gobierno se realizará la segunda semana de octubre.

“Lo importante es que esa semana es ya algo definitivo que no va a moverse, porque así lo hemos planificado justamente cuando tomamos la decisión de postergar brevemente el ingreso al proyecto”, expresó.

Asimismo, el titular de la cartera de Educación también se refirió a la publicación de algunos medios de comunicación que indicaron que la fecha de presentación de este proyecto sería el próximo 14 de octubre, indicando que no hay una fecha definida.

“Mi impresión es que hay una confusión con la fecha, pero nosotros hemos sido claros desde que tomamos la decisión de no ingresarlo en el mes de septiembre, esperando que la coyuntura de la discusión presupuestaria ocurriese, de ingresarlo en la segunda semana de octubre que parte justamente el día 7, si no me equivoco”, explicó.

Su hipótesis al respecto, añadió, es que la confusión se produjo a propósito del comunicado que sacó el Colegio de Profesores por la deuda histórica, ya que ahí el compromiso que tomaron como Mineduc fue informar los contenidos de ese proyecto el día 14 para para que así ellos pudiesen iniciar las consultas internas que acordaron como magisterio.

Según adelantó La Tercera la jornada de ayer, la propuesta del gobierno que modernizará el sistema de financiamiento de la educación superior considera tramos de deudores, así como también un plazo de pago para el estudiante asociado a los semestres que estudió bajo el nuevo sistema, no pudiendo superar nunca los veinte años, entre otras características.