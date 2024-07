Ministra Fernández afirma que el estado de excepción en la Macrozona Sur ha cumplido “su objetivo”

Ayer martes el Congreso aprobó una nueva prórroga para extender por 30 días más el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige desde el 16 de mayo de 2022 en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

La medida ha tenido constantes prórrogas y ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados aseguró que no están las condiciones “de ni siquiera plantearnos el retirarlo”.

En ese contexto, este miércoles, la ministra de Defensa, Maya Fernández, en conversación radio El Conquistador de Concepción, señaló que “las cifras” que se han registrado desde que se encuentra vigente la medida, demostrarían que el estado de excepción “ha cumplido su objetivo”.

La ministra aseguró que en los últimos dos años han bajado los “incidentes” en la zona, de hecho, precisó que “en los últimos tiempos no hemos tenido prácticamente incidentes, yo creo que esa es la mejor respuesta”.

Al ser consultada respecto a la extensión que tendría el estado de excepción en la Macrozona Sur, la ministra afirmó que “uno no espera tener un estado de excepción constitucional permanente”.

“Yo creo que esto tiene que ver con una planificación no solo de Defensa, nosotros tenemos que pensar en el Estado y la presencia del Estado, y muchas veces facilita el trabajo a propósito, por ejemplo, los procesos judiciales que se están llevando adelante, y, por tanto, se analizan todos unos temas que no es solo uno, sino en temas de seguridad, mucho más integral, y yo creo que eso se va a tener en cuenta, obviamente, al momento de pensar ‘llegó el momento de ya no tener estado de excepción constitucional’”, indicó.

FF.AA. en la región de La Araucanía. Foto: Mario Quilodran/Aton Chile.

En ese sentido, ejemplificó que a lo largo del país han habido distintos estados de excepción y que todos ellos están sujetos a evaluación. En concreto, en la Macrozona Sur, Fernández afirmó que ella junto a la ministra Tohá y autoridades militares realizan al menos una vez al mes una reunión. Además, aseguró que el gobierno mantiene una “relación muy permanente” con el jefe de la Defensa Nacional (jedena).

“Todos los lunes tenemos videoconferencias con los jedenas, se hacen los análisis correspondientes. La idea y el objetivo, y yo creo que si uno mira las cifras de incidentes (…) uno diría que el estado de excepción ha cumplido su objetivo, y eso es importante decirlo, y obviamente lo que queremos es que en el momento en que termine el estado de excepción constitucional, eso se mantenga (cifras a la baja), pensando las personas”, sostuvo la titular de Defensa.