Ministra Orellana entrega precisiones sobre el consentimiento: “Es libre de coacción”

En entrevista con Mucho Gusto de Mega este martes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, realizó una serie de precisiones respecto al consentimiento de las relaciones sexuales, a propósito de las denuncias en contra del exfutbolista Jorge Valdivia y el renunciado subsecretario del Interior Manuel Monsalve.

La autoridad señaló que en los registros de la cartera se contabilizan más de 4.000 denuncias de delitos sexuales contra mujeres mayores de edad durante 2023.

“Los delitos sexuales hoy se denuncian. Antes los delitos sexuales eran tipo, la ropa sucia se lava en casa, mejor usted no diga nada, porque va a quedar usted mal. Esa era la cultura que rodeaba a los delitos sexuales”, recordó la secretaria de Estado.

Manuel Monsalve y Jorge Valdivia fueron denunciados por delitos sexuales.

Importancia del consentimiento

La ministra expuso que hasta hace cerca de una década, el Código Penal exigía para comprobar una violación comprobar que la víctima se había resistido físicamente.

En esa línea, lamentó que “todavía ocurre que se desestiman denuncias a priori, señalando cuestiones basadas en estereotipos de género”.

“¿Bueno, para qué se fue a tomar un pisco sour? ¿Bueno y para qué hizo eso? Entonces, ahí creo que es importante que recordemos el valor de lo que significa el consentimiento. El consentimiento no es que uno tenga que firmar un contrato ante un notario, pero sí tiene ciertos principios”, puntualizó.

“El consentimiento se da libremente”

Así, la ministra recalcó que “en primer lugar, que el consentimiento se da libremente”.

“Cuando decimos libremente, nos referimos a que primero se está en plenas capacidades para poder otorgarlo, pero también libre de coacción. Y coacción se puede entender la existencia de un superior jerárquico en un sentido laboral”, indicó.

Ese planteamiento general de la secretaria de Estado puede aplicarse al caso de Manuel Monsalve, cuya denunciante es una asesora de gobierno que dio cuenta de hechos que se habrían registrado entre el 22 y 23 de septiembre, en días en que Monsalve era el ministro subrogante del Interior y citó a la trabajadora a una cena en un restaurante de Santiago.

“Primero el consentimiento es libre. En segundo lugar, el consentimiento es entusiasta. No me refiero a pompones, pero el consentimiento debe ser entusiasta en el sentido de que debe ser activo, afirmativo. Y, por último, quiero señalar que el consentimiento es específico. Es decir, no porque yo consienta ir a un lugar con alguien, quiere decir que consienta tener relaciones o que incluso si estoy teniendo relaciones también puedo retirar el consentimiento”, detalló la ministra de la Mujer.